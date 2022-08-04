DDK Başkanı Arıncı: KPSS'ye yönelik incelemeler titizlikle devam ediyor

Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Sosyal medyadan, 31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı yönünde yoğun şekilde paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022- Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) yönelik iddialarla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılırken, soruşturmanın savcılık ve DDK tarafından koordineli bir şekilde yapılacağı öğrenildi.

YAYINEVİNDEKİ ARAMALAR SONA ERDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması kapsamında, Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adrese baskın düzenleyerek arama yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) KPSS soruşturmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adrese baskın düzenledi. Emniyet ekipleri tarafından yayınevinin Kızılay ve Ostim'deki adreslerinde yapılan aramalarda, incelenmek üzere çok sayıda dijital materyale ve soru örneklerine el konuldu.

'TÜM BİLGİ, BELGE VE DÖKÜMANLAR İDARİ BİRİMLERE İLETİLMİŞTİR'

Yediiklim Yayınları avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, bir soru dışında birebir benzer sorunun olmadığını aktararak "Sınava girmiş tüm öğrencilerin dört gözle beklediği, bu soruşturmanın güvenilir, hızlı ve kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için gün içerisinde tüm bilgi, belge ve dokümanlar idari birimlere, güvenlik birimlerine teslim edilmiştir. Sosyal medyada bir tıkla herkese yayımlanan sorumsuzca paylaşımlarda, bir soru dışında aslında birebir sorunun olmadığı ancak benzer soruların olduğu görülecektir" dedi.

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Avukat Gözüküçük, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bu konuda yarın daha detaylı, soru örneklerinin de yer aldığı bütün belgeler basın mensuplarına takım halinde dağıtılacaktır. Yarın yine DDK'ya da gerekli bilgilendirme notları iletilecektir. Şu anda hiçbir gözaltı yok, gözaltı olacak bir durum da yok. Bunların sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye'deki 980 ilçemize gönderilen, genel testler olduğu ortadadır. Zaten aynı sorular YouTube kanalımızda ve sosyal mecrada, hocalarımızın video çözümlerinde de yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir."

DDK'DAN AÇIKLAMA: İNCELEME TİTİZLİLİKLE SÜRÜYOR

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı'dan yeni bir açıklama geldi. Arıncı, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." dedi.

Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız. REKLAM August 4, 2022

GÜNDEM Ankara Emniyet Müdürlüğü KPSS sorularıyla ilgili Yediiklim yayınevine operasyon düzenledi