DDK Başkanı Yunus Arıncı: Süreç şeffaf yürüyecek

Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına ilişkin incelemeleri devam ediyor. Kurum, benzer soruların olduğu Yediiklim Yayınevi’nin KPSS deneme kitaplarını inceleyecek. 12’nci ve 14’üncü denemelerin yer aldığı deneme kitapçıklarına daha detaylı bakılacak. Benzer olduğu iddia edilen sorular tek tek incelenecek. Bu soruları sınava dahil eden isimler araştırılacak.

Yayınevi tarafından önceden basılan ve dağıtılan kitapçıklarda yer alan soruların havuza kim tarafından dahil edildiği tespit edilecek. Tespit edilen isimlerin yayınevi ile bir bağlantısı olup olmadığı araştırılacak. Sınav sorularının söz konusu yayınevi ile benzer sorular olduğunu ilk ortaya atan kişi tespit edilecek. Bu iddiaların bilgi kirliliği olup olmadığı belirlenecek. Havuzdaki tüm sorular daha önceki sınav usulsüzlüklerinde görev alan bilirkişilere verilecek. Tüm bunların sonucunda kapsamlı bir rapor hazırlanarak savcılığa sunulacak.

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Gençlerin hakkını yedirmeyeceğiz

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, KPSS iptaline lüzum görüldüğünü bildirerek, “Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.” dedi. Arıncı, “Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı: Müfettişler KPSS soru incelemelerine başladı