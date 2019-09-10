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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

DEAŞ geliyor yere yatın

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davada müştekiler dinlenilmeye başlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhafız Alayı darbe girişimi davasında müştekiler dinlenilmeye başlandı.
Muhafız Alayı darbe girişimi davasında müştekiler dinlenilmeye başlandı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, müştekiler, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

22.00’DA YERE YATIRILDIK

Duruşmada, müşteki Emine Özlem Avcı, askerlerce darbe girişiminde bulunulduğu sıradac TRT Haber Dairesi'nde saat 18.00 ila 24.00 arasında görevli personel olarak çalıştığını belirtti. Saat 22.00'den sonra rejinin bulunduğu birimden yüksek bir ses geldiğini anlatan Avcı, haber stüdyosunun bulunduğu bölümde üst kata çıkan askerlerin görevli personele bulundukları yere yatmasını söylediğini kaydetti.

Avcı, bu olaydan sonra rejinin bulunduğu kata indirildikleri sırada askerlerin DEAŞ'ın bir terör saldırısında bulunacağı iddiası üzerine buraya geldiklerini söylediğini ifade ederek, şöyle devam etti: "Reji katına indirilince tekrar yere yatırıldık. Arkadaşların bir kısmına kelepçe takıldı ve başlarımızı kaldırmamamız konusunda uyarıldık. O arada bir bildirinin okunacağından bahsedildi. Başımız yerde olduğu için kimin söylediğini görmedim. Daha sonra da yerden kaldırıldık. Bazı arkadaşlarımız rejide kaldı, bizi üst kata çıkardılar. Biz, 8-9 kişiyle camekanlı bir odada olaylar bitene kadar tutuklu kaldık. Hürriyetimi tahdit eden kişilerden şikayetçiyim."

TRT İSTANBUL İLE BAĞLANTI KURAMADIK

Müşteki Cumhur Kılıç ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT Haber Dairesi'nin arkasında yer alan, bütün yayınların iletildiği Devamlılık Stüdyolarında şef teknisyen olarak çalıştığını belirtti. Stüdyonun ana kumanda merkezinde 15 Temmuz gecesi nöbetçi olarak çalıştıklarını aktaran Kılıç, ana kumandada İstanbul'dan yayını yapılan TRT World, TRT Çocuk ve TRT Müzik kanallarının yayınının kesildiğini fark ettiklerini söyledi.

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