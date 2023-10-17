DEAŞ'a finansman sağlayanlara operasyon: 17 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri de paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne 'Üye olma ve Terörizmin Finansmanı' suçlarından haklarında işlem yapılan, terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle mal varlığı dondurulan, şüpheli para transfer ettikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ikamet ve 7 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi"
ifadelerini kullandı.
17 şüpheli yakalandı
17 şüpheli yakalandı
Yerlikaya, "
Operasyonlar sonucunda 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve 222 bin TL, 32 bin 480 Euro, 15 bin 900 dolar nakit para ile çok sayıda dijital materyal/doküman ele geçirildi.
" diye konuştu.
Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Terör örgütleri ve onların iş birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Teröristlerin finans kaynaklarını da bir bir kurutacağız" şeklinde konuştu.
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1 saat önce