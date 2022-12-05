DEAŞ’ın bombacısı Kocaeli’de yakalandı

YUNANİSTANA KAÇMA TALİMATITeröristin emniyette yapılan sorgusunda, PKKPYDYPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkeye eylem yapmak için beraberindeki karı-koca kılığındaki bir PKKYPG mensubu ile birlikte kaçak yollarla giriş yaptıklarını itiraf etti. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin elinde olduğu öğrenilen ses ve yazışma kayıtlarında, saldırının ardından Ahlam Albashir ile yanındaki B. adlı erkek teröriste Yunanistana kaçma talimatı verildiği ortaya çıktı.