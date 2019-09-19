Gündem DEAŞın celladı İzmirde yakalandı
İZMİR

DEAŞ'ın celladı İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DEAŞ’ın celladı olarak tanınan ve kanlı infazları gerçekleştiren Muhammed Ramadan, İzmir’de düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalandı. Ramadan işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

Haber Merkezi DHA
Gözaltına alınan Ramadan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gözaltına alınan Ramadan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün kanlı infazlarını gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan'ın yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.

Operasyon için harekete geçildi

Örgüt üyesinin İzmir'e geldiği yönünde alınan istihbarat üzerine Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekipleri koordineli çalışarak Ramadan'ın saklandığı adresi saptadı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, ortak operasyon için harekete geçti.

Saklandığı evde yakalandı

  • Örgüt adına birçok kanlı eylemi faili olduğu belirlenen Ramadan'ın evinin çevresinde sivil polisler önlem aldıktan sonra diğer ekipler baskın yaptı. DEAŞ'lı Muhammed Ramadan, polisin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Gözaltına alınan Ramadan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ramadan'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DAEŞ'in celladı İzmir'de yakalandı
OYNAT 00:13
DAEŞ'in celladı İzmir'de yakalandı
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına kanlı infazları gerçekleştiren, Cellat olarak görev aldıktan sonra yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve halen İzmir' de bulunan Muhammed Ramadan'ı tespit etti. İzmir Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubeleri tarafından yapılan operasyon neticesinde şüpheli saklandığı evde yakalandı.

Düğün konvoyundaki magandalar yakalandı
GÜNDEM
Düğün konvoyundaki magandalar yakalandı
Bratislava-Beşiktaş

Bratislava-Beşiktaş

​Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde çıkış arıyor.
Oyalama olursaçalışmalar biter

Oyalama olursa
çalışmalar biter

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye güvenli bölge uyarısı.
Trabzonspordan kötü başlangıç

Trabzonspor'dan
kötü başlangıç

Grup aşamasındaki ilk maçtan mağlup ayrıldık.
Tunus'un diktatörü öldü

Tunus'un diktatörü öldü

​Arap Baharı protestolarında Suudi Arabistan'a kaçmıştı.
Rumlara yeni uyarı

Rumlara yeni uyarı

'Türk kıta sahanlığında çalışma yapamazsınız'
Heyecan olmasın<br>diye söylememişler

Heyecan olmasın
diye söylememişler

Şampiyon güreşçimiz TVNET'e konuştu.

İdlib'i veto ettiler

İdlib'i veto ettiler

​Rusya ve Çin, ateşkesle ilgili tasarıya 'ret' çıkardı.
Destek<br>ödemeleri başlıyor

Destek
ödemeleri başlıyor

​Tarım Bakanlığı 395,9 milyon TL ödeme yapacak.
Sınır boyu terör tahkimatı

Sınır boyu terör tahkimatı

Yeni Şafak, PKK'ya yapılan sevkiyatın detaylarına ulaştı.
600'ün altına düştü

600'ün altına düştü

Terör örgütü ​PKK'nın dağ kadrosuna büyük darbe.
45+2'den <br>itibaren oynansın

45+2'den
itibaren oynansın

Fenerbahçe'den 'kural hatası' başvurusu.
Altta yangın<br>üst katta çekim

Altta yangın
üst katta çekim

​Fotoğraf çılgınlığında gelinen son nokta!
Enflasyon düşüyor <br>büyüme iyileşiyor

Enflasyon düşüyor
büyüme iyileşiyor

Fitch'ten Türk ekonomisine ilişkin açıklama.
Seferberlik başladı

Seferberlik başladı

​İzmir'de yanan orman alanı şubata kadar ağaçlandırılacak.
Bu gece<br>terk edecek

Bu gece
terk edecek

Atmosfere salınan gazlar paniğe neden olmuştu.
Atamalar yapıldı

Atamalar yapıldı

​425 şehit yakını ve gazinin ataması gerçekleşti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.