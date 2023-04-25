|
Reklam
Reklam
Gündem

DEAŞ'ın ekonomik yapılanmasına darbe: 39 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

09:45 . 25/04/2023 Salı
DHA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca DEAŞ silahlı terör örgütünün ekonomik-mali alan yapılanmasına bağlı oldukları tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.


Banka hesap hareketleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporları, yürütülen soruşturmalar kapsamındaki dijital inceleme sonuçları, HTS analiz raporlarına göre, gerek terör örgütünün örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak gerekse de daha önce etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla örgüt adına mali kaynak temin ederek, örgütsel faaliyette bulundukları belirlenen 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında "6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması çalışmalarına Ankara merkezli 13 ilde devam ediliyor.




#DEAŞ
#Ankara
#emniyet
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.