DEAŞ'ın sözde Marmara sorumlusu yakalandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olan kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda örgütle iletişim halinde olduğu belirlenen 12 şüpheli İstanbul, Konya ve Antalya'da yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Operasyona ait yeni detaylar ortaya çıktı.

Vali atayıp örgüt üyelerine lojistik destek sağlamışlar

Gözaltına alınanlardan Bülent Özbuğday'ın örgüt adına faaliyet yürüten 'takva' grubunu kurduğu, hücresel bir yapı olan bu grubun bir araya gelmesi için kiraladığı bir yeri mescide çevirdiği, burada örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi. Örgüt tarafından Marmara sorumlusu ve kadılık görevi verilen Bülent Özbuğday, örgüt üyesi Selman Salış'ı da sözde İstanbul Valisi olarak atadı. Örgüt üyesi Azerbaycan uyruklu Abdurrahman Mediev'in ise çatışma bölgesinden gelenlerin yerleşecekleri yerleri ayarladığı, çatışma bölgesindeki örgüt üyelerinin ailelerine yardım edilmesini sağladığı ve çatışma bölgesine gitmek isteyenler için lojistik destek sağladığı ortaya çıktı.

İstanbul'daki adresleri çökertildi

Takva grubunun deşifre edilmesi için yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Küçükçekmece, Esenler, Esenyurt, Kartal ve Pendik'te yapılandıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonla hücresel yapı olan takva grubunun bu ilçelerdeki adresleri çökertildi.







