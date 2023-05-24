|
Gündem

DEAŞ'ın sözde Marmara sorumlusu yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişiden Bilal Özbuğday'ın örgüt adına 'Takva' grubunun faaliyetlerini yürüttüğü, grubun Marmara sorumlusu olduğu, kadılık görevini üstlendiği ve sözde İstanbul Valisi olarak Selman Salış'ı atadığı ortaya çıktı.

11:11 . 24/05/2023 Çarşamba
DHA
DEAŞ'lı teröristler

DEAŞ'lı teröristler

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olan kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda örgütle iletişim halinde olduğu belirlenen 12 şüpheli İstanbul, Konya ve Antalya'da yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Operasyona ait yeni detaylar ortaya çıktı.

Vali atayıp örgüt üyelerine lojistik destek sağlamışlar

Gözaltına alınanlardan Bülent Özbuğday'ın örgüt adına faaliyet yürüten 'takva' grubunu kurduğu, hücresel bir yapı olan bu grubun bir araya gelmesi için kiraladığı bir yeri mescide çevirdiği, burada örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi. Örgüt tarafından Marmara sorumlusu ve kadılık görevi verilen Bülent Özbuğday, örgüt üyesi Selman Salış'ı da sözde İstanbul Valisi olarak atadı. Örgüt üyesi Azerbaycan uyruklu Abdurrahman Mediev'in ise çatışma bölgesinden gelenlerin yerleşecekleri yerleri ayarladığı, çatışma bölgesindeki örgüt üyelerinin ailelerine yardım edilmesini sağladığı ve çatışma bölgesine gitmek isteyenler için lojistik destek sağladığı ortaya çıktı.

İstanbul'daki adresleri çökertildi

Takva grubunun deşifre edilmesi için yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Küçükçekmece, Esenler, Esenyurt, Kartal ve Pendik'te yapılandıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonla hücresel yapı olan takva grubunun bu ilçelerdeki adresleri çökertildi.



#DEAŞ
#marmara
#terörist
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ümit Özdağ'ın kararı ne oldu?