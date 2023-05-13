Defne Hastanesi gün sayıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da çok sayıda binanın yanı sıra kamu hastaneleri de zarar gördü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Mart’ta Hatay’ın İskenderun ilçesinde ‘Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni’nde Defne Devlet Hastanesi’nin de temelini attı. Defne ilçesi Bostancık Mahallesi’nde inşasına başlanan hastanede çalışmalar devam ediyor.

İLK MUAYENE BU AY

Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları 48’inci gününde büyük oranda tamamlandı. 6 ekskavatör ve 40 kamyon ile 24 saat aralıksız çalışılan hastanenin inşaatının tamamı biterken, önceki gün çatı kapama işlemi de tamamlandı. Tabelası yerleştirilen hastanenin mayıs ayı içerisinde açılması ve ilk muayenelere başlanması bekleniyor.

TÜM BRANŞLARDA HİZMET VERİLECEK

50 bin metrekarelik alana yapılan 300 yatak kapasitesi olan hastane, 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathane ve tüm branşlarda hizmet verecek donanıma sahip.

‘Boş temel’ yalanıyla algı yapmışlardı

Depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken muhalefet de algı operasyonlarını sürdürdü. Muhalif haber siteleri ve sosyal medya hesaplarının Erdoğan’ın temel atma törenine ilişkin yaptığı gerçek dışı açıklamalara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de destek verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, “Hastane temeli atıyoruz diye, Türkiye’ye yutturmaya kalktılar. Hastane temeli atıyoruz diye boş araziye beton döktüler” demişti.







