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Değişimcilerin umudu delege ağaları

İlçe kongrelerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu alt edemeyen 'değişimciler' şimdi de umudunu CHP'deki 'delege ağalarına' bağladı Bölgelerinde partililer üzerinde etkili olan 'delege ağaları' ile ittifak kurmayı planlayan değişimciler, bu yolla il kongrelerinde Genel Merkez'e karşı üstünlük sağlamaya çalışacak. Bu kapsamda ilk hedef Doğu ve Güneydoğu'daki delege ağaları olacak.

Uğur Duyan
04:00 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Seçim yenilgisinin ardından muhalefet ile yönetim arasında hesaplaşmanın yaşandığı CHP’de 10 Eylül’de ilçe kongreleri tamamlanacak. İlçe kongrelerinde umduğunu bulamayan muhalefet cephesi, 16 Eylül’de başlayacak il kongrelerine odaklandı. Değişim yanlıları, genel başkan ve Parti Meclisi’ni seçecek olan kurultay delegelerinin il kongresinde seçileceğinden hareketle, delegeler üzerinde etkili isimlere iş birliği yapmayı umut ediyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ÖNCELİKLİ

Bu çerçevede il kongrelerinde özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki illerde delege ağalarıyla iş birliğine gitmesi beklenen değişimciler, bir yandan da ilçelerden seçilerek gelen il delegelerini ikna etmek için çalışacak. Değişimden yana tavır alan isimler, il kongreleri sonuçlanmadan kesin bir değerlendirmede bulunmanın yanlış olacağını savunuyor.

Kılıçdaroğlu’ndan dolaylı mesajlar

Kurultay sürecinin devam ettiği CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, liderliğe aday gösterilmeyi bekliyor. Yeniden aday gösterilmek için topu delegeye atan Kılıçdaroğlu, delege üzerinde bir etkisinin olmadığı algısını oluşturmak için kendisine yakın isimler üzerinden mesaj vermeye başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Sayın Genel Başkanımız görevinin başındadır. Önümüzde kurultay süreci var. Kurultayda tekrar delegelerimiz tarafından aday gösterileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. Haber Türk’te soruları yanıtlayan Taşdelen, Kılıçdaroğlu’nun varisi olarak gösterilmesine ilişkin, “Bizim genel başkanımızla aramızda hiçbir zaman böyle bir mevzu geçmemiştir. Bu haberlerin nereden çıktığını bilmiyorum” dedi.



#Siyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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