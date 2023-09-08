Değişimcilerin umudu delege ağaları

Seçim yenilgisinin ardından muhalefet ile yönetim arasında hesaplaşmanın yaşandığı CHP’de 10 Eylül’de ilçe kongreleri tamamlanacak. İlçe kongrelerinde umduğunu bulamayan muhalefet cephesi, 16 Eylül’de başlayacak il kongrelerine odaklandı. Değişim yanlıları, genel başkan ve Parti Meclisi’ni seçecek olan kurultay delegelerinin il kongresinde seçileceğinden hareketle, delegeler üzerinde etkili isimlere iş birliği yapmayı umut ediyor.

Bu çerçevede il kongrelerinde özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki illerde delege ağalarıyla iş birliğine gitmesi beklenen değişimciler, bir yandan da ilçelerden seçilerek gelen il delegelerini ikna etmek için çalışacak. Değişimden yana tavır alan isimler, il kongreleri sonuçlanmadan kesin bir değerlendirmede bulunmanın yanlış olacağını savunuyor.

Kurultay sürecinin devam ettiği CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, liderliğe aday gösterilmeyi bekliyor. Yeniden aday gösterilmek için topu delegeye atan Kılıçdaroğlu, delege üzerinde bir etkisinin olmadığı algısını oluşturmak için kendisine yakın isimler üzerinden mesaj vermeye başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Sayın Genel Başkanımız görevinin başındadır. Önümüzde kurultay süreci var. Kurultayda tekrar delegelerimiz tarafından aday gösterileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. Haber Türk’te soruları yanıtlayan Taşdelen, Kılıçdaroğlu’nun varisi olarak gösterilmesine ilişkin, “Bizim genel başkanımızla aramızda hiçbir zaman böyle bir mevzu geçmemiştir. Bu haberlerin nereden çıktığını bilmiyorum” dedi.