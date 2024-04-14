Delege yarışı başlıyor

Dört ismin genel başkanlık yarışı için adaylığını açıkladığı İYİ Parti'de, tüzük gereği Genel Başkan adayı olabilmek için milletvekili seçilme şartlarını taşımanın yanı sıra 1157 kurultay delegesinin en az yirmide birinin, yani 57 delegenin yazılı teklifi gerekiyor. Adaylar kurultaya 13 gün kala delegelerin yazılı tekliflerini almak için yarışacak. Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın'ın bu sayıya ulaşmasında herhangi bir sıkıntının gözükmediği belirtiliyor.