Delege yarışı başlıyor

İYİ Parti'de kurultaydan önce genel başkan adayları delege yarışı verecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını duyurması üzerine adaylığını açıklayan ilk isim Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu olmuş, ardından aynı gün içinde Grup Başkanı Koray Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz adaylığını açıklamıştı.
57 YAZILI TEKLİF GEREK
Dört ismin genel başkanlık yarışı için adaylığını açıkladığı İYİ Parti'de, tüzük gereği Genel Başkan adayı olabilmek için milletvekili seçilme şartlarını taşımanın yanı sıra 1157 kurultay delegesinin en az yirmide birinin, yani 57 delegenin yazılı teklifi gerekiyor. Adaylar kurultaya 13 gün kala delegelerin yazılı tekliflerini almak için yarışacak. Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın'ın bu sayıya ulaşmasında herhangi bir sıkıntının gözükmediği belirtiliyor.
GENEL MERKEZİN ADAYI
İYİ Parti Genel Merkezi'nin Dervişoğlu'nun adaylığından yana tavır aldığı biliniyor. Adaylığı diğer adaylardan farklı olarak genel merkezdeki kurumsal iletişim ekibi tarafından yapılan Dervişoğlu, pazartesi günü saat 12.00'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
AYDIN BASKIN GELEBİLİR
İYİ Parti'nin kuruluş aşamasında yer alan ve 2022'ye kadar Teşkilat Başkanlığı görevini üstlenen TBMM Grup Başkanı Koray Aydın'ın ise Akşener'in doğrudan aday olmadığı kurultayda delege üzerinde baskın gelebileceği ifade edildi. Aydın, Akşener tarafından parti içindeki görevleri zamanla budanarak pasifize edilmeye çalışılmış, Mayıs seçimlerinden sonra genel merkezin dışına itilerek Grup Başkanlığı görevine getirilmişti.