​Delil yoksa işlem yapılsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fitilini ateşlediği “siyasi cinayetler olabilir” tartışmasına ittifak ortağı İYİ Parti de katılmış; toplumu geren iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 13 Ekim’de resen soruşturma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iddianın araştırılması için 15 Ekim’de avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaatta bulundu. Dilekçede, bir süredir siyasi cinayetlerin işleneceğine dair bazı iddiaların kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatılarak, “Bu çerçevede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve adı geçen siyasi partilerin bir kısım temsilcileri bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulunmuşlardır. Türkiye’de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir” denildi.

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BİLGİLERİNE BAŞVURULSUN

“Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlemlenmiştir” denilen dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesini, herhangi bir delile ulaşmaması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını talep etme gereği hasıl olmuştur.”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu ve Koray Aydın’ı bilgilerine başvurulmak üzere ifade vermeye davet etmişti. Başsavcılığa iki sayfalık dilekçe sunmakla yetinen Kılıçdaroğlu, iddialarla ilgili bilgi vermekten kaçınmıştı.

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Dokunulmazlık zırhına sığınıyor

MHP kanadından CHP’ye “siyasi cinayetler” iddiasıyla ilgili ağır bir eleştiri geldi. MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, siyasi cinayetler iddiasını ortaya atan, ancak ifade için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade vermesi şartını öne süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmakla suçladı. Kılıçdaroğlu’nun bu hareketini “gayriciddi beyan” olarak niteleyen MHP’li Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kılıçdaroğlu’nun bilgisine başvurmak üzere çağrı kağıdı göndermesine karşılık; vekilinin şarta bağlı açıklama yapacaklarını bildirmesi, CMK’ya göre anlamsız ve gayriciddi bir beyandır. Dahası dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmaktır” ifadelerini kullandı.

O da medyadan öğrenmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi cinayetler işleneceği iddiası sebebiyle, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın bilgisine başvurdu. Soruşturmayı yürüten başsavcıvekili, Aydın’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Elinde bilgi veya belge olup olmadığı sorulan Aydın, herhangi belge olmadığını bildirdi. Aydın “siyasi cinayetlerle” ilgili açıklamaları, eski MİT mensupları Mehmet Eymür ve Cevat Öneş’in kamuoyuna yansıyan sözlerine dayanarak yaptığını söyledi.

Siyasi cinayetlere inanmıyormuş

“Siyasi cinayetler olacağına inanmıyorum” diyen Aydın’ın ifade vermeyeceği, Başsavcılığa dilekçe sunacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun başlattığı tartışmayı Aydın da “Bizim de aldığımız duyumlar var” şeklindeki sözleriyle devam ettirmişti.