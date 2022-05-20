Gündem Deliller zabıta amirini bayılttı Bana bir şeyler oluyor
İSTANBUL

Deliller zabıta amirini bayılttı: Bana bir şeyler oluyor

Kadıköy’deki rüşvet ağının elebaşı Zabıta Amiri Abdülkadir K.’nın suçlamaları reddettiği sorgusunda kamera kayıtları, telefon tapeleri ve fiziki takip görüntüleri önüne konulunca “Bana bir şeyler oluyor” diyerek bayıldığı öğrenildi. İstanbul merkezli 5 ildeki rüşvet soruşturmasında 194 kişi gözaltına alındı. Firari 30 kişi aranırken, gözaltındaki şüphelilerden bazıları ise itirafçı oldu.

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Burak Doğan Yeni Şafak
Deliller zabıta amirini bayılttı: Bana bir şeyler oluyor
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İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 194 şüphelinin ifade alma işlemleri sürüyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, “örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik” suçlarına karıştıkları iddiasıyla 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 194’ü yakalamıştı. Firari 30 kişiyi yakalama çalışmaları sürerken, gözaltındaki zanlılardan bazıları da itirafçı oldu.

"BANA BİR ŞEYLER OLUYOR"

  • Kendi aralarında para alacakları esnafı “sağlam arkadaş” diye kodladıkları için “Sağlam Arkadaş Örgütü” olarak adlandırılan çetenin elebaşı olduğu belirtilen Kadıköy Belediyesi Zabıta Amiri Abdülkadir K. önceki akşam sorguya alındı. Rüşvet çetesinin elebaşı Abdülkadir K., aleyhindeki delilleri görünce fenalaştı. İtirafçı ve şikayetçilerin hakkındaki beyanlarını reddeden Abdülkadir K. “Ben yanlış bir şey yapmadım. Sadece görevimi, işimi yaptım” dedi. İnkar üzerine kamera kayıtları, telefon tapeleri ve fiziki takip görüntüleri önüne konuldu. Deliller karşısında şaşkına dönen Abdülkadir K., “Bana bir şeyler oluyor” deyip bayıldı. Hastaneye kaldırılan Abdülkadir K.’nın sorgusuna tedavisinin ardından devam edileceği öğrenildi.

Rüşvet komşu ilçedeki mührü de kırdırmış

Kadıköy’deki rüşvet ağının Maltepe’ye nasıl sıçradığı da ortaya çıktı. Kadıköy ve Maltepe’de fırını olan bir kişi Maltepe’deki fırını mühürlenince Kadıköy’de rüşvet verdiği görevlileri arayıp durumu anlatmış. Bunun üzerine Kadıköy Belediyesi’nde görev yapan şüpheliler, Maltepe Belediyesi’ndeki tanıdıklarını arayıp fırını açtırmış.

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 224 şüpheli için gözaltı kararı var
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CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 224 şüpheli için gözaltı kararı var

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Bana bir şeyler oluyor

'Bana bir şeyler oluyor'

Ortaya çıkan deliller zabıta amirini bayılttı.
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