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DEM gücünü test edecek

DEM Parti’nin, İstanbul'da aday çıkartmasının ardında gücünü test etme amacı olduğu iddia edildi. Parti kaynakları, Meral Danış Beştaş'ın İstanbul'daki karşılığının yüzde 10'lar bandında seyrettiğini savundu.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 11/02/2024 Pazar
Güncelleme: 02:41 - 11/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Meral Danış Beştaş.
Meral Danış Beştaş.

İstanbul adayını belirleyen DEM Parti gücünü deneyecek. 2019 seçimlerinde CHP adayına destek vererek İstanbul ve Ankara'da CHP'nin kazanmasına destek olan DEM Parti 30 Mart'ta kendi adayları ile seçime girme kararı aldı. DEM Parti, İstanbul'da Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ile gücünü test edecek.

OY KAYBEDERİZ

DEM Parti kaynakları, Beştaş'ın İstanbul'daki karşılığının yüzde 10'lar bandında seyrettiğini iddia ediyor. Kaynaklar, İstanbul'daki DEM Parti oyunun yüzde 10-12 bandında olduğunu, güçlü bir isimle yarışa girilmemesi halinde, Doğu ve Güneydoğu’da oyu kaybı yaşayacaklarını belirtti. Kaynaklar, "Batıda güçlü bir aday göstermezsek, tabana kendimiz izah edemiyoruz. Bu durumun temel gerekçesi de şu: Biz Batı'da belediye kazanmıyoruz, bir başka partiye kazandırıyoruz, diyen bir tabanımız var" yorumunu yaptı.

SOLDAN DA OY ALIRIZ

Kaynaklar, Erzurum Milletvekili Beştaş'ın, Doğu Anadolu'da DEM Parti'nin vekil çıkaramadığı kentlerden birisinden vekil seçilerek gelmesinin de İstanbul'daki Kürt seçmen açısından önemine işaret etti. Kaynaklar, kadın hareketinin Beştaş'a destek verebileceğini Eş Başkan Adayı Murat Çepni'nin de sol sosyalist seçmenden destek görebileceğini belirtti.Öte yandan CHP’nin, DEM Parti'nin İstanbul'da aday göstermesini fırsata çevirmek istediği bildiriliyor. DEM'in yarışta 'varım' demesiyle birlikte CHP, genel seçim sürecinde örgütle ilişkilendirilmesinden ötürü erişemediği milliyetçi seçmene ulaşmayı hedefliyor.



#DEM Parti
#İstanbul
#Siyaset
#Yerel Seçim
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