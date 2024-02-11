DEM gücünü test edecek

İstanbul adayını belirleyen DEM Parti gücünü deneyecek. 2019 seçimlerinde CHP adayına destek vererek İstanbul ve Ankara'da CHP'nin kazanmasına destek olan DEM Parti 30 Mart'ta kendi adayları ile seçime girme kararı aldı. DEM Parti, İstanbul'da Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ile gücünü test edecek.

DEM Parti kaynakları, Beştaş'ın İstanbul'daki karşılığının yüzde 10'lar bandında seyrettiğini iddia ediyor. Kaynaklar, İstanbul'daki DEM Parti oyunun yüzde 10-12 bandında olduğunu, güçlü bir isimle yarışa girilmemesi halinde, Doğu ve Güneydoğu’da oyu kaybı yaşayacaklarını belirtti. Kaynaklar, "Batıda güçlü bir aday göstermezsek, tabana kendimiz izah edemiyoruz. Bu durumun temel gerekçesi de şu: Biz Batı'da belediye kazanmıyoruz, bir başka partiye kazandırıyoruz, diyen bir tabanımız var" yorumunu yaptı.