Öcalan'dan terör örgütüne 'silah bırakma' çağrısı: PKK kendini feshetmeli

"Biliyoruz ki şimdi cezaevlerindeki arkadaşlarla bizi izliyorlar, onları da yüreğimizle selamlıyoruz. Değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Biraz önce zamanı kullanmak adına teşekkürlerimizi ettik. Kayıplarımızı anmak seneler sürecek. Barışa omuz veren bunun için bedel veren bütün insanlarımıza teşekkürlerimizi bildirerek başlamak istiyorum. Kışın bitip baharın geleceği şu günlerde umudu yeşertmeye gittik. Barış umudunu yeşertmeye gittik. Varlığımız bu umudu yeşertmenin uğrunda geçti, bundan sonra da böyle olacak. Emeği geçen bütün siyasilere Sayın Cumhurbaşkanına Sayın Bahçeli'ye Sayın Özel'e teşekkür ediyoruz. Sayın Öcalan mesajını verdi, tarihin bir kırılma aşamasındayız. Olumlu bir kırılma."