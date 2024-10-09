DEM Türkiye partisi olsun

MHP Genel Devlet Bahçeli, DEM Parti'ye “Türkiye partisi olun” çağrısı yaptı. Meclis’te MHP Grubu’nda konuşan Bahçeli, gündeme ilişkin mesajlar verdi. “Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğimiz, çözemeyeceğimiz bir şey yoktur” vurgusu yapan Bahçeli, MHP Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı'nın bu duruş ve engin duyuşuna müzahir şekilde DEM Parti sıralarına giderek elini uzattığını dile getirdi.





DOĞAÇLAMA DEĞİL İYİ NİYET

“Doğaçlama olmayan bu iyi niyetli tutumumu, siyasi nezaketten öte önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı çarpışması ve yeni anayasa için cephe genişletme çabası olarak görenler mayın tarlasında söğüt gölgesi arayan zavallı biçarelerdir” diyen Bahçeli, şunları söyledi: “Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el, İlk Meclis’in ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın isabetli sözlerinin meşale gibi yanan aydınlığıdır. Uzattığım el, ‘Gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin’ temenni ve teklifidir.”





DÜMENDEN EL UZATMAYIZ

“Biz, gelişigüzel, keyfekeder, can sıkıntısından, anlık dürtülerle, dümenden ve düzenden el uzatmayız. Biz durduk yere el vermeyiz, öylesine yerimizden kalkıp da el sıkmanın merakına tevessül ve teşebbüs etmeyiz. DEM'e evvela düşen sorumluluk, uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması, dahası Türkiye partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir.”





İFTİRALAR SİYASETİN KONUSU OLAMAZ

“Aynı şey CHP Genel Başkanı için de geçerlidir. Mesela Özgür Bey’in özel hayatıyla ilgili servis edilen iddia ve iftiraların hiçbirisi siyasetimizin konusu olmaz, olamaz, olmayacaktır. Özel hayatları ihlal ve istila eden FETÖ taktiklerinin, bundan mülhem şerefsiz hamlelerin, provokatif sosyal medya ifşalarının tamamıyla karşısındayız.”





Mesele Beyrut değil Ankara

Tam bir yıldır Gazze'de taş üstünde taş bırakılmadığını vurgulayan Bahçeli, “Bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır. Bugün hedef Şam, Tahran, Sana veya Bağdat değil İstanbul'dur. Bugün gizli ve gizli gündem Türk vatanıdır. İsrail terörünün, emperyalist alçaklığın, küresel barbarlığın saklı ajandasında Türkiye vardır. Bu terör devletine karşı silah ambargosu uygulamak yetersizdir. Kınama mesajlarının ise hiçbir manası ve bağlayıcılığı yoktur. Cinayet makinesi ve soykırım suçlusu İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gerekmektedir” ifadesini kullandı.















