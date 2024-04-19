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DEM'in Diyarbakır’da ilk işi bu oldu! Belediyeden Türk bayrağını kaldırdılar

Yerel seçimlerde Diyarbakır'ı kazanan DEM Parti, büyükşehir belediyesi meclis salonunda skandal bir karara imza atarak Türk bayrağını kaldırdı. Tepki çeken görüntüler sonrası Türk bayrağını yerine koyan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaptığı resmi açıklamada ise bayrağı kaldırdıklarını reddetti.

17:15 - 19/04/2024 Cuma
Güncelleme: 17:16 - 19/04/2024 Cuma
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda kayyum döneminde yer alan Türk bayrağı DEM Partili yönetim tarafından kaldırıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda kayyum döneminde yer alan Türk bayrağı DEM Partili yönetim tarafından kaldırıldı.

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktı. Yapılan yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni DEM Parti kazandı.


Terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti, Diyarbakır'da seçimleri kazanmasının ardından tepki çekecek skandal kararlara imza attı.



Türk bayrağını kaldırdılar

Diyarbakır'da seçimleri kazanan DEM Parti, meclis salonunda bulunan Türk bayrağını kaldırdı.


Salonun aralık ayında çekilen karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edildi.


Nisan ayında çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.




Görüntülerin ortaya çıkması sonrası tepkiler de çığ gibi büyüdü.



Türk bayrağı yerine kondu: Görüntülere rağmen reddettiler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise tepkilerin ardından Türk bayrağını olması gerektiği yere astı ancak görüntüleri reddetti.



Yapılan resmi açıklamada, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 17 Nisan Çarşamba günü başlayan ve 19 Nisan Cuma günü biten ilk Meclis toplantısında Türk Bayrağı’nın kaldırıldığına dair kimi yayın organında servis edilen haberlerin aslı astarı bulunmadığını kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Büyük bir kurgu ve manipülasyonla yanıltıcı bilgi yayıldığının bilinmesini isteriz. Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.




#DEM Parti
#Diyarbakır
#Türk bayrağı
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