DEM’in İstanbul adayı Beştaş

DEM Parti’de Başak Demirtaş'ın çekilmesinin ardından İstanbul için en güçlü isim olarak değerlendirilen Meral Danış Beştaş'ın adaylığı kesinlik kazandı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı'nın Meral Danış Beştaş olduğunu duyurdu. Seçilmesi halinde Beştaş'ın yardımcısı olacak Murat Çepni ise eş başkan adayı olarak kamuoyuna tanıtıldı.

REST VEYA JEST YOK

Çepni, bir önceki dönemde HDP'den İzmir milletvekili seçilen Türk ve sosyalist kökenli isimlerdendi. 15 Şubat'a kadar tüm adayların açıklanacağını kaydeden Doğan, "Kimseye rest veya jest yapmıyoruz" diye konuştu.

56 İL AÇIKLANDI

Doğan, 40 il ve 16 büyükşehir için belediye eş başkan adaylarını açıkladı. Doğan'ın açıkladığı bazı adaylar şöyle: İstanbul, Meral Danış Beştaş - Murat Çepni, Diyarbakır, Ayşe Serra Bucak Küçük - Doğan Hatun, Mardin, Devrim Demir - Ahmet Türk, Van, Neslihan Şedal - Abdullah Zeydan, Bursa, Kasım Yıldırım - Bilmez Erboğa, Antalya, Kemal Bülbül - Nesibe Bahadır. Öte yandan CHP'nin rezervde tuttuğu Mersin'in Akdeniz ilçesi için DEM Parti, adayını açıkladı. Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ikilisini aday gösterdi.

Alman büyükelçiden DEM Parti’ye ziyaret

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Parti’yi (DEM Parti) ziyaret etti. Partiden yapılan açıklamada, Schulz'un DEM Parti genel merkezinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede, güncel ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.







