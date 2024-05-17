Demirtaş’a 42 yıl ceza

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014’teki eylemlere ilişkin aralarında PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.





AVUKATLAR ÇIKARILDI

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı milletvekillerinin de takip ettiği duruşmada, sanıklar ve avukatlarının tutukluluğa karşı beyanları alındı. Beyanların ardından mahkeme heyetinin kararı açıklayacağını belirtmesi üzerine sanık avukatları duruşma salonunda bulunan masalara vurarak tepki gösterdi. Avukatların dışarıya çıkmasının ardından mahkeme başkanı kararını açıkladı.





47 AYRI SUÇTAN

Mahkeme eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım' suçundan 20 yıl, 2 kez ‘suç işlemeye tahrik etme’ suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 10 yıl, ‘halkı kanunlara uymamaya tahrik’ suçundan 1 yıl 6 ay, ‘toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet’ suçundan 1 yıl 6 ay, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırdı.





YÜKSEKDAĞ’A 30 TÜRK’E 10 YIL

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’a ‘devletin birliğini ve ülkü bütünlüğü bozmak’, ‘suç işlemeye tahrik’, ‘terör örgütü propagandası’ ve 'seçim yasaklarına aykırı hareket etmek’ suçlarından 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası aldı.





TAHLİYE EDİLDİLER

Eski HDP MYK üyeleri Ali Ürküt "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım"dan 13 yıl 4 ay, "suç işlemeye tahrik" suçundan da 4 yıl 6 ay, Alp Altınörs aynı suçlardan sırasıyla 18 yıl ve 4 yıl 6 ay, Bülent Barmaksız ise 16 yıl ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski BDP milletvekili Ayla Akat Ata "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay, Emine Ayna aynı suçtan 10 yıl, partinin eski PM üyeleri Ayşe Yağcı ve Aynur Aşan ise 9'ar yıl hapis cezası aldı. Ayla Akat Ata ve Ayşe Yağcı'nın tahliyelerine karar verildi.





12 BERAAT

Eski HDP milletvekilleri Aysel Tuğluk, Altan Tan, Ayhan Bilgen ile diğer sanıklardan Berfin Özgü Köse, Bircan Yorulmaz, Can Memiş, Emine

Beyza Üstün, Altan Tan,Sırrı Süreyya Önder, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk'un da aralarındaki bulunduğu 12 sanığın beraatine karar verildi.





CHP'DEN DEM'E DESTEK

Kobani davasında ilişkin açıklanan kararlar TBMM Genel Kurulu'na yansıdı. Mahkeme tarafından alınan kararları protesto eden DEM Partili milletvekilleri ellerinde, ceza alan siyasetçilerin fotoğraflarının olduğu pankartlar açarak, sıraları yumrukladı. Bazı CHP'li milletvekillerinin de DEM Partililere destek verdiği görüldü. Oturumu yöneten DEM'li Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de Genel Kurul'u kapattı. CHP, alınan kararlara gösterdiği tepki ile DEM Parti'nin yanında yer aldı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın kararları eleştirdi.



