Gündem Demirtaşın Akşenerle kahvaltı masası çöktü Bize ayar vermek hadleri değildir
POLİTİKA

Demirtaş'ın Akşener'le kahvaltı masası çöktü: Bize ayar vermek hadleri değildir

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Buldan-Akşener tweeti sonrası İYİ Partililerin HDP'ye yönelik söylemlerine, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'tan cevap geldi. Demirtaş, "İYİ Partili bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri, her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor. HDP'ye hakaret etmek, ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir" dedi.

Haber Merkezi Diğer
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Pervin Buldan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlamıştı. İmamoğlu'nun bu paylaşımı İYİ Partilileri ayağa kaldırmıştı. İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun Akşener-Buldan paylaşımı İYİ Partilileri ayağa kaldırdı
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Ekrem İmamoğlu’nun Akşener-Buldan paylaşımı İYİ Partilileri ayağa kaldırdı

"Buna güçleri yetmez"

İYİ Partililerin HDP'ye yönelik söylemlerine, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'tan cevap geldi. Demirtaş, "Demokratik teamüller çerçevesinde eleştirel bir diyalog ve ilişki kurulması gerektiğine inanıyorum. Fakat İYİ Partili bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri, her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor. HDP'ye hakaret etmek, ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir, buna güçleri de yetmez" diye konuştu.

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Akşener "Güneydoğu geleneği" demişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'ın "Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar, kahvaltıya geldik" ifadelerine "Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var: Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız" şeklinde cevap vermişti.

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