Gündem Demirtaşın tahliye talebi reddedildi
ANKARA

Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın tahliye başvurusunu reddeden alt mahkemenin kararına yapılan itirazı reddetti.

AA
Selahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, "Terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına istinaden yapılan tahliye başvurusunu kabul etmeyen Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına yapılan itirazı reddetti.

  • AİHM'in kararı üzerine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinden tahliye talebinde bulunan Demirtaş'ın avukatları, talebin reddi üzerine bir üst mahkemeye itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçelerini yerinde buldu ve avukatların tahliyeye yönelik itirazını reddetti.

Mahkeme, oy birliğiyle Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

"Hüküm nihai nitelikte değil"

AİHM, Demirtaş'ın tutukluluk sürecinin uzatılmasının yeterli hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu gerekçe göstererek serbest bırakılmasını istemiş, bunun üzerine Demirtaş'ın avukatları, "Terör örgütü yöneticiliğinden" yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinden müvekkillerinin tahliye edilmesi talebinde bulunmuştu.

Talebi reddeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçesinde, ihlal kararı veren AİHM 2. Dairenin hükmünün nihai nitelikte olmadığına işaret etti.

Hakkında 31 fezleke ile birleşen bir dosya bulunan Demirtaş'ın bunlardan sadece 9'u hakkında savunma yaptığı vurgulanan kararda, sanığın iddianamedeki suçlamaların tamamına ilişkin sorgusunun tamamlanmadığı belirtilmişti.

"Sorgu aşaması bitmeden delillerin değerlendirilmesine geçilemeyeceği" hükmünün hatırlatıldığı kararda, Demirtaş'a yeterli imkan ve zaman tanınmasına rağmen savunmasını bitirmediği kaydedilmişti.

REKLAM

Kararda ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamı için "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olması" gerekçesinin AİHM tarafından da kabul edildiği vurgulanmıştı.

/**/
Kiralık katil tehdit etti

Kiralık katil tehdit etti
Askerlik süresi kısalıyor

Askerlik süresi kısalıyor

Ankara'daki kritik toplantıda yeni sistem görüşüldü.
19 gün sonra açıldı

19 gün sonra açıldı

Ankara istikameti yol bakım çalışması nedeniyle kapalıydı.
Projeye göz koydu

Projeye göz koydu

​TürkAkım projesinin Yunanistan'dan geçmesini istiyor.
Slimani avantajı getirdi

Slimani avantajı getirdi

​F.Bahçe kupada Cezayirli golcüsüyle kazandı.
Darbe yapıpMacron'u öldürecekler

Darbe yapıpMacron'u öldürecekler

​Fransa basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Burada ev bedava

Burada ev bedava

Cüzi miktarda vergi vermeyi kabul etmeniz yeterli.
Utancın birinci yılı

Utancın birinci yılı

Trump, skandal Kudüs kararını 1 yıl önce verdi.

Harput'a 6 yıl hapis

Harput'a 6 yıl hapis

FETÖ'den yargılanan eski vali için karar verildi.

Rusya'yagözdağı verdiler

Rusya'yagözdağı verdiler

​ABD ile Rusya'nın yeni çekişme alanı: Karadeniz.
Trump'ın sözü OPEC'e geçmedi

Trump'ın sözü OPEC'e geçmedi

​Petrol üretimiyle ilgili beklenen karar açıklandı.
Gelecek yıl Türkiye'deler

Gelecek yıl Türkiye'deler

S-400 ve F-35'lerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu.
Hibrit terörist

Hibrit terörist

Mevlüt Altıntaş ve Karlov suikastının anatomisi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.