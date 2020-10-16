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Gündem Demirtaştan Kılıçdaroğluna gönderme İttifakı ilanacüret edemiyorsan ülkeyi nasıl yöneteceksin
POLİTİKA

Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na gönderme: İttifakı ilana cüret edemiyorsan ülkeyi nasıl yöneteceksin

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, “Yan yana geldikten sonraki saldırılara direnecek cesareti olmayanlar, yarın ülkeyi nasıl yönetecekler” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş
Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde, gazeteci Şirin Payzın’ın, avukatları aracılığıyla gönderdiği soruları yanıtlayan eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefet partilerini ittifakları konusunda cesur olmamakla suçladı.

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‘Ülkeyi nasıl yönetecekler’

Muhalefet partilerinin HDP ile yan yana gelmekten çekince duyduklarını ifade eden Demirtaş, “Yan yana geldikten sonraki iki üç günde yaşanacak trol saldırısına direnecek cesareti olmayanlar yarın ülkeyi nasıl yönetecekler? Ya da bu güveni topluma nasıl verecekler, merak ediyorum” dedi.

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Muhalefete ittifak çağrısı

Muhalefet partileriyle sadece seçim işbirliğinde olmadıklarını belirten Demirtaş, "Demokrasi bloku ne kadar erken kurulursa hem AKP - MHP'nin yol açtığı tahribatın önüne geçilir hem de seçim için hükümete yönelik baskı artar. Daha da önemlisi, topluma ciddi ve gerçekçi bir alternatif sunulmuş olur" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Demirtaş bu iddianameleri şeref madalyası olarak takacak
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Kılıçdaroğlu: Demirtaş bu iddianameleri şeref madalyası olarak takacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan hüküm giyen ve pek çok dosyadan yargılanan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'masum' olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, 'Selahattin Demirtaş bütün bu iddianameleri şeref madalyası olarak taşıyacak' dedi.
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