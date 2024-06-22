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DEM'li belediyeden bayram işkencesi

DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi, işçilere uyguladığı mobbinge, 9 günlük bayram tatilinde de ara vermedi. İlgisiz birimlerden parke döşeme işine gönderilen çalışanların 9 günlük izin hakları da yok sayılarak 40 derece sıcağın altında toprak döküp, taş döşemek zorunda bırakıldı.

Neslihan Önder
04:00 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:05 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Yasal izin hakları gasp edilen işçiler 40 derece sıcağın altında taş, kum ve toprak döşedi.
Yasal izin hakları gasp edilen işçiler 40 derece sıcağın altında taş, kum ve toprak döşedi.

Göreve geldikleri günden bu yana DEM'li olmayan işçileri kovan ve türlü türlü mobbingle iş bıraktırmaya çalışan Bağlar Belediyesi, bu kez de baskılara boyun eğmeyen işçilerin izinlerini iptal etti. Büro hizmetlerinde görev yaparken mobbing kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı parke taşı işine gönderilen çalışanlara bayram tatili hakları kullandırılmadı. Yasal izin hakları gasp edilen işçiler 40 derece sıcağın altında taş, kum ve toprak döşedi.


AĞIR İNSAN HAKLARI İHLALİ

DEM’li Bağlar Belediyesi yönetiminin ve belediyeye doldurulan DEM yandaşlarının 9 günlük tatilde çalışmadığı öğrenildi. Belediyenin basın biriminde çalışırken hukuksuz ve keyfi bir kararla parke taşına verilen 30 yıllık gazeteci Saffet Azbay'a yapılan baskı ve mobbing tepki çekmişti. Azbay'ı çalıştığı yerde ziyaret eden Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, DEM Partili belediyelerde yaşanan işçi kıyımları ve baskıların insaf sınırlarını aşarak ağır insan hakları ihlallerine dönüştüğünü söyledi. Gazeteci Saffet Azbay'a yapılanların kabul edilemez olduğunu belirten Kahraman,"Hükümetin verdiği 9 günlük bayram iznine rağmen insanları bu şekilde çalıştırmak, temel haklarını ellerinden almak insani ve vicdani değildir" dedi.


#DEM Parti
#Diyarbakır
#Bağlar
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