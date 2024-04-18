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DEM’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Sezai Karakoç’a büyük ayıp

DEM’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, aslen Diyarbakırlı olan Sezai Karakoç'un isminin verildiği Kongre Merkezi’nin ismini "ÇandAmed" olarak değiştirdi.

17:46 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Diyarbakır
Diyarbakır
31 Mart seçimlerinin ardından DEM Parti'nin yönetimine geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı
"9.Amed Tiyatro Festivali"
duyurusu yaptı.


'Sezai Karakoç' ismini değiştirdiler


22 Nisan Pazartesi günü yapılacağı duyurulan festival yerleri arasında ÇandAmed (Kongre Merkezi) gösterildi.
"ÇandAmed"
olarak isimlendirilen yere aslen Diyarbakırlı olan Sezai Karakoç'un ismi verilmişti.


Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nin ismini sessiz sedasız değiştiren DEM'li belediyenin isim değişikliği için Büyükşehir Belediyesi Meclis kararını alması gerekiyordu. Öncesinde böyle bir tavır alınması, DEM’li belediyenin 'oldu bitti ile isim değişikliğini yapması' olarak yorumlandı.





#Diyarbakır
#Sezai Karakoç
#kültür merkezi
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