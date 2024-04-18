DEM’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Sezai Karakoç’a büyük ayıp

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktorun köpekleri toplattığı ve bir Bakan yardımcısının da araya girerek hayvanları geri getirttiği iddia edildi. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu iddialar yalanlandı. Kedi ve köpek gibi hayvanların hijyen açısından hastaneye girişlerinin engellendiği belirtilen açıklamada, köpekleri toplattığı iddia edilen doktorun görevine devam ettiği ve hakkında başlatılan herhangi bir soruşturma olmadığı da kaydedildi.