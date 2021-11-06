​Demokrasi Adası’na hüzün dolu yolculuk

Üsküdar Belediyesinin düzenlediği “Demokrasi Yolculuğu” programı kapsamında her perşembe saat 12.00’de, Valide Sultan Gemisi’yle Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na ücretsiz vapur seferi düzenlenecek. Vapur seferlerinin ilki, çok sayıda Üsküdarlının katılımıyla yapıldı. “Demokrasi Yolculuğu” adını verdikleri programın büyük talep gördüğünü belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bu ada bizim demokrasi tarihimizin bir kara lekesi aslında yaslı ada. Yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası. Bu yüzden tüm halkımızın burayı görmesini arzu ediyoruz. Halkın seçtiği başbakanı haksız ve hukuksuz bir şekilde darbeyle görevden alıp uydurma mahkemelerle idam ettiler. Tarihin kara lekesi olan bu sürecin gerçekleştiği adayı görmek çok önemli. Program kapsamında rehberler tüm süreci anlatacaklar. Turlarımız tamamen ücretsiz. Normalde girişler ücretli. Biz sizin için ödedik. Ayrıca uzun yolculuktaki ikramlar ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap vermek için güzel bir program hazırladık” diye konuştu.

REKLAM

4 SAAT SÜRÜYOR

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na ulaşan katılımcılar ilk olarak 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından yargılamaların yapıldığı ve müzeye dönüştürülen Hasan Polatkan Spor Salonu’nu ziyaret etti. Burada 27 Mayıs darbesine giden süreci ve yargı-lamaları anlatan belgesel gösterimi yapıldı. Rehber eşliğinde Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi’ni gezen katılımcılar, Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminden bugüne kadar olan süreçte verilen demokratik mücadeleleri eserler üzerinden inceleme fırsatı buldu. Katılımcılar son olarak Adnan Menderes Müzesi’ni ziyaret etti. Müzede, Adnan Menderes’in çocukluk yıllarından itibaren hayatındaki önemli dönüm noktaları, siyasi hayatı ve darbe sonrasındaki yargılama döneminde tecrit koşulları, kitapları, mektup yazdığı ve tutuklu kaldığı hücre yer alıyor. Ziyaretçiler, 4 saatlik ada programının ardından Valide Sultan ile geri döndü.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Programa katılan Salih Yılmaz, “Burası bizi çok duygulandırdı. Siyasi yaşamımızdaki kara bir lekeyi görüp hissetme fırsatımız oldu. O günler yaşanmamalıydı ama oldu. O yüzden tecrübe çıkarmak gerekiyor. Maalesef halkın oylarıyla seçilmiş siyasilerin böyle yargılanmaları bizi çok üzdü. Mahkeme salonundaki sinevizyon bizi çok duygulandırdı. Umarım daha güzel bir gelecek var. Vatanı ve milleti için hizmet eden devlet büyüklerimizin arkasındayız” diye konuştu. Umay Atılgan ise “Sinevizyon gösterisini izlerken ağladım. Ben de torunlarımı getireceğim” dedi.