Gündem Demokrasi Yolculuğu Her perşembe ücretsiz vapur seferi yapılacak
İSTANBUL

'Demokrasi Yolculuğu: Her perşembe ücretsiz vapur seferi yapılacak

Üsküdar Belediyesinin düzenlediği "Demokrasi Yolculuğu" programı kapsamında her perşembe saat 12.00'de, Valide Sultan Gemisi'yle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na ücretsiz vapur seferi düzenlenecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Demokrasi Yolculuğu: Her perşembe ücretsiz vapur seferi yapılacak
Üsküdar'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na her perşembe ücretsiz vapur seferi.

Vapur seferlerinin ilki, çok sayıda Üsküdarlının katılımıyla yapıldı. Talep doğrultusunda seferlerin artabileceği belirtilirken ilk programdaki kontenjan, internet üzerinden yapılan başvurularla bir saat içinde tamamlandı.

Katılımcılar HES kodu kontrolünün ardından teker teker vapura alınarak maske ve mesafe kuralına uymaları yönünde bilgilendirildi.

Vapur seferine katılanları Üsküdar'dan uğurlayan Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, burada yaptığı konuşmada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın Türk siyasal yaşamı için önemini vurguladı.

Türkmen, "Demokrasi Yolculuğu" adını verdikleri programın büyük talep gördüğünü belirterek, "Bu ada bizim demokrasi tarihimizin bir kara lekesi aslında yaslı ada. Yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası. Bu yüzden tüm halkımızın burayı görmesini arzu ediyoruz. Halkın seçtiği başbakanı haksız ve hukuksuz bir şekilde darbeyle görevden alıp uydurma mahkemelerle idam ettiler. Tarihin kara lekesi olan bu sürecin gerçekleştiği adayı görmek çok önemli. Program kapsamında rehberler tüm süreci anlatacaklar. Turlarımız tamamen ücretsiz. Normalde girişler ücretli. Biz sizin için ödedik. Ayrıca uzun yolculuktaki ikramlar ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap vermek için güzel bir program hazırladık." diye konuştu.

Konuşmanın ardından hareket eden Valide Sultan Gemisi, yaklaşık bir saat içinde adaya ulaştı.

Dünden bugüne 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' belgeseli
OYNAT 12:46
Dünden bugüne 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' belgeseli
Türk demokrasi tarihinde 'kara bir leke' olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesi, 60. yılında demokrasi ve özgürlükler konusunda ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak hizmete sunulması için törenle açılacak olan Yassıada'da yaşananlar bir belgesel halinde basınla paylaşıldı.


Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na ulaşan katılımcılar ilk olarak 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından yargılamaların yapıldığı ve müzeye dönüştürülen Hasan Polatkan Spor Salonu'nu ziyaret etti. Burada 27 Mayıs darbesine giden süreci ve yargılamaları anlatan belgesel gösterimi yapıldı.

Rehber eşliğinde Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'ni gezen katılımcılar, Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminden bugüne kadar olan süreçte verilen demokratik mücadeleleri eserler üzerinden inceleme fırsatı buldu.

Katılımcılar son olarak Adnan Menderes Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede, Adnan Menderes'in çocukluk yıllarından itibaren hayatındaki önemli dönüm noktaları, siyasi hayatı ve darbe sonrasındaki yargılama döneminde tecrit koşulları, kitapları, mektup yazdığı ve tutuklu kaldığı hücre yer alıyor.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası kamu spotu paylaşıldı
OYNAT 00:48
Demokrasi ve Özgürlükler Adası kamu spotu paylaşıldı
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın görüntülerinin yer aldığı bir kamu spotu yarın, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde yapılacak olan açılışından bir gün önce paylaşıldı. Videoda adanın görüntüleriyle birlikte yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verildi.


Ziyaretçiler, 4 saatlik ada programının ardından Valide Sultan Gemisi'yle geri döndü.

Programa katılan Salih Yılmaz, "Burası bizi çok duygulandırdı. Siyasi yaşamımızdaki kara bir lekeyi görüp hissetme fırsatımız oldu. O günler yaşanmamalıydı ama oldu. O yüzden tecrübe çıkarmak gerekiyor. Maalesef halkın oylarıyla seçilmiş siyasilerin böyle yargılanmaları bizi çok üzdü. Mahkeme salonundaki sinevizyon bizi çok duygulandırdı. Umarım daha güzel bir gelecek var. Vatanı ve milleti için hizmet eden devlet büyüklerimizin arkasındayız." dedi.

Katılımcılardan Cevdet Obus ve Ayla Obus da adada gezerken duygu dolu anlar yaşadıklarını ve bir dahaki programa torunlarını da getireceklerini söyledi.

Umay Atılgan ise gözleri dolarak hislerini anlatırken "Sinevizyon gösterisini izlerken ağladım, hala çok duyguluyum. Ben de torunlarımı getirip izleteceğim. Bizler o tarihleri yaşadık ve okuduk ama maalesef yeni gençler okumuyor. Torunlarımız da o hisleri yaşamalılar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimize gölge düşürmeye çalışanlar 27 Mayıs hayranıdır
OYNAT 01:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimize gölge düşürmeye çalışanlar 27 Mayıs hayranıdır
Türk demokrasi tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmasında, 'Ülkemizde bugün demokrasimize gölge düşürmeye çalışanlara dikkat edin. Hepsi de 27 Mayıs hayranıdır' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her üç kahraman da idam sehpasına gurur ve inançla yürüdü
OYNAT 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her üç kahraman da idam sehpasına gurur ve inançla yürüdü
Türk demokrasi tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmasında, 'İdama götürülürken önce, abdestimi alıp iki rekat namaz kılıp, ardından altındaki sandalyeyi kendisi iterek düşüren ve celladına da “Sen çekil, o sandalyeyi ben iterim” diyen Fatin Rüştü Zorlu'nun hatırasına sahip çıkmak, hepimizin boynunun borcudur' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yassıada'da yapılan iş yargılama değil, bir hukuk cinayetiydi
OYNAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yassıada'da yapılan iş yargılama değil, bir hukuk cinayetiydi
Türk demokrasi tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmasında, 'Türkiye bundan tam 60 yıl önce tarihinin en kara günlerinden bir olan 27 Mayıs darbesine maruz kaldı. Yassıada'da yapılan iş yargılama değil, bir hukuk cinayetiydi. Aslında burada yapılan iş yargılama değil, darbe yaparak anayasayı çiğneyenlerin ülkenin meşru yöneticilerini anayasayı ihlal ithamıyla giriştikleri bir hukuk cinayetiydi' dedi.
Boğazda hava muhalefeti

Boğaz'da hava muhalefeti

​İstanbul Boğazı sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Anadolunun Orhun Abideleri

Anadolu'nun Orhun Abideleri

Likenleri temizlenen 'Selçuklu şahideleri' tarihe ışık tutuyor.
Şike kumpası davası

Şike kumpası davası

Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame hazır.

​Aralarında Kavala'nın başında olduğu vakıf da var.

​İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyet'in asılsız haberine tepki

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.