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İSTANBUL

Demokrasimizin altını oyuyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK kararını bahane ederek Türkiye’ye saldıranların asıl amacının Türk demokrasinin altını oymak olduğunu söyledi. Basın özgürlüğünü sürekli gündeme getiren ülkelerin Gazze’de Anadolu Ajansı’nın vurulmasına ses çıkartmadığını vurgulayan Erdoğan, “Bunun adı sadece çifte standart değil, zulme ortak olmaktır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK’nın İstanbul seçimini yenileme kararını bahane ederek Türkiye’ye saldıranların asıl amacının 17 yıllık kazanımlarımızı dinamitlemek ve Türk demokrasinin altını oymak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi basın özgürlüğünü konusunda sürekli eleştiren ülkelerin Gazze’de Anadolu Ajansı’nın İsrail tarafından vurulmasına ses çıkartmadığını vurguladı. Birlik Vakfı’nın iftarına katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, YSK kararı üzerinden Türkiye’yi hedef alanların gayesi milletimizin 17 yıllık kazanımlarımız dinamitlemek ve Türk demokrasinin altını oymak olduğunu vurguladı. Erdoğan satır başlarıyla şöyle konuştu: Avusturya’da cumhurbaşkanlığı seçimi iki yıl sonra iptal edilebiliyor. Hiç ses duydunuz mu nasıl böyle bir şey olabilir diye bir şey duydunuz mu? Bizde ise sadece müracaat edişimiz bile Batı’yı rahatsız ediyor.

3 MAYMUNU OYNUYORLAR

İsrail yönetimi, uluslararası toplumun sessizliğinden aldığı cesaretle işi medya kuruluşları ve insani yardım teşkilatlarının merkezlerini bombalamaya kadar vardırmışlar ve bizim Anadolu Ajansımızı bombalamışlardır. Çünkü onların bütün o kirli yaptıklarının dünyaya duyurulmaması gerekiyor, duyuran kim varsa onlar için düşmandır. İsrail’in karartma, yıldırtma sindirme politikalarına rağmen Anadolu Ajansımız şartları zorlayarak çalışmalarına devam ediyor. Onlar istemese de insani yardım kuruluşlarımız her türlü riski göze alarak ihtiyaç sahiplerine yaralarını sürdürüyor. Biz bunları yaparken, bakıyorsunuz basın özgürlüğü konusunda ülkemizi eleştir yağmuruna tutan kuruluşların sesi yükselmiyor.

BATI’NIN TERCİHİ İNSANLIK DEĞİL

Ne yurtiçinde ne uluslararası camiada. Mesele Türkiye olunca hemen ortalığı ayağa kaldıranlar Gazze’deki saldırının üzerinde bir hafta geçmesine rağmen halen 3 maymunu oynuyor. Bununu adı sadece çifte standart değil, zulme ortak olmaktır.

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Cemal Kaşıkçı olayıyla alakalı olarak işte Suudi Arabistan’ın göndermiş olduğu görevlilere karşı hala bir ses yok. Hala bir tavır yok. Bize söyledikleri ‘gereken yapılacaktır endişe etmeyin’. Bu benim değil senin sorunun. Suudi Arabistan olarak böyle bir katliamı gönderdiğin 15 kişi daha sonra sayı 22’ye çıkardın bunlar yapıyor, bunlara yönelik en ufak bir eylemin olmuyor. Menfaatleriyle temel insani değerleriyle bir seçim yapma konusunda batı ülkeleri samimiyet testinden geçememiş, tercihlerini hep olduğu gibi ya dolara ya petrole yatırmışlar, onlardan yana çıkmışlardır. Nerede adaletiniz?

  • Daha kucaklayıcı olacağız
  • Koltukların ve görevlerin gelip geçici olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: Hatasızlık, kusursuzluk yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Görüş farklılıklarımızın dava arkadaşlığımızın önüne geçmesine müsaade etmemeliyiz. Bizim de hatamız, eksiklerimiz, noksanımız olmuştur ve olacaktır. Ancak adına Türkiye dediğimiz davamıza ihanetimiz vaki değildir. İç muhasebemizi yapacak, tespit ettiğimiz eksiklikleri giderecek, daha kucaklayıcı, kuşatıcı bir anlayışla mücadelemizi sürdüreceğiz.

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