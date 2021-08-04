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ANKARA

Demokrasiye karşı 5’inci kol faaliyeti

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP’nin siyaset üstü meselelerde ayrıştırıcı bir dil seçtiğini belirterek, şunları kaydetti: “Eş güdümlü ve dış güdümlü bir çalışmayla aslında demokrasiye müdahale zemini oluşturtmayı hedefliyorlar. Dolayısıyla hiçbir demokrasi, demokratik hakların kullanılarak müdahale zemini oluşturulmasına fırsat vermez. Apaçık bir 5’inci kol faaliyeti ile karşı karşıyayız.”

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Demokrasiye karşı 5’inci kol faaliyeti
Mahir Ünal

Orman yangınları sonrası CHP’nin, hava araçlarının yangına müdahale etmediği iddiasıyla yeni bir algı operasyonuna soyunmasına iktidardan tepki yükseldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP’nin deprem, yangın, sel gibi doğal afetler, terörle mücadele gibi konularda aynı tavrı sergilediğini belirterek, “CHP, siyaset üstü her meselede birlik beraberlik içerisinde hareket etmek yerine her toplumsal meselede ayrıştırıcı, sosyal fay hatlarını tetikleyecek bir dili tercih ediyor” diye konuştu.

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YIKIM SİYASETİ

  • Ünal, şöyle devam etti: “Biz buna anti-siyaset yani yıkım siyaseti diyoruz. Toplumda huzursuzluk yaratmaya çalışıyorlar, bunun temelinde de her ne pahasına olursa olsun ‘Erdoğan’dan kurtulmalıyız’ motivasyonu var. İçeride ve dışarıda ‘Erdoğan’dan kurtulmalıyız’ diyenler kimler? Bunlara baktığınızda CHP’nin ne yapmak istediği ve amacını çok net bir şekilde görmek mümkün.

DERTLERİ İTİBARSIZLAŞTIRMAK

Siyaset üstü meselelerde bu tür afetlerde, toplumun birlik ve beraberlik içerisinde olması kenetlenmesi gereken durumlarda her zaman CHP, ayrıştırıcı, huzursuzluk oluşturucu bir dili kendisine söylem biçimi olarak seçiyor. Onlar sadece yaptıkları, söyledikleri şeyin toplumda oluşturacağı ve uluslararası alanda Türkiye’yi itibarsızlaştıracak bir etki oluşturmasıyla ilgileniyorlar. Bu sadece Türkiye’ye de has bir şey değil. Tunus’ta aynı şekilde salgın üzerinden bu algı oluşturuldu ve demokrasiye müdahaleye zemin hazırladığını gördük. Eş güdümlü ve dış güdümlü bir çalışmayla aslında ülkemizde de demokrasiye müdahale zemini oluşturtmayı hedefliyorlar. Apaçık bir 5’inci kol faaliyeti ile karşı karşıyayız. Geçmişte orduyu yargıyı göreve çağıranlar bugün artık yurt dışı müdahalelerden medet umuyorlar.”

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