Demokrat Parti Ankara İl Başkanı: Gültekin Uysal aday olursa açık ara seçilir

6’lı masa, şimdi de CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüyle ilgili kanun teklifi hamlesine AK Parti’nin Anayasa resti ile karşılık vermesiyle sallanıyor. Masanın ortakları, Anayasa teklifinin seçim sürecinde referanduma gitmesinden yana değil. Kılıçdaroğlu’na, “Bize haber vermeden başörtüsü meselesini gündeme getirdin. Bizim 'Hayır' deme şansımız yok. Sen de 'Evet' de” baskısı artıyor. Düzenlemenin referanduma gitmeden yasalaşabilmesi için 400 milletvekilinin desteğine ihtiyaç var.