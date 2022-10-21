Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında fezleke hazırlandı

Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırdığı anlara dair yeni görüntüler

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasının tv100 kanalındaki yayın sırasında gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anların kamera kayıtları ortaya çıktı.



Yayın esnasında yerinden kalkarak Latif Şimşek'in üzerine yürüyen Enginyurt programın moderatörü, diğer konuklar ve kameramanlar tarafından engelleniyor. Bu esnada stüdyoya Enginyurt'un koruması (beyaz gömlekli) giriyor ve Latif Şimşek'in çevresinde durmaya başlıyor.



Cemal Enginyurt uzaklaştırılmaya çalışılırken de Latif Şimşek'in dibinden ayrılmayan koruma daha sonra Şimşek'i iterek sandalyeye oturtuyor. Cemal Enginyurt ikinci kez saldırı girişiminde bulununca da Şimşek'e arkadan yumruk atıp yüzüne ve kafasına vurmaya başlıyor. Cemal Enginyurt'un da bu arbede esnasında saldırıya geçerek Latif Şimşek'e yumruk attığı görülüyor.

