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POLİTİKA

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında “kasten yaralama”, “alenen hakaret” ve “tehdit” suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.

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Haber Merkezi İHA
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında fezleke hazırlandı
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında canlı yayınlanan tartışma programında gazeteci Latif Şimşek’e yönelik eylemlerinden dolayı Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.

Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırdığı anlara dair yeni görüntüler
OYNAT 01:12
Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırdığı anlara dair yeni görüntüler
Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasının tv100 kanalındaki yayın sırasında gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anların kamera kayıtları ortaya çıktı.

Yayın esnasında yerinden kalkarak Latif Şimşek'in üzerine yürüyen Enginyurt programın moderatörü, diğer konuklar ve kameramanlar tarafından engelleniyor. Bu esnada stüdyoya Enginyurt'un koruması (beyaz gömlekli) giriyor ve Latif Şimşek'in çevresinde durmaya başlıyor.

Cemal Enginyurt uzaklaştırılmaya çalışılırken de Latif Şimşek'in dibinden ayrılmayan koruma daha sonra Şimşek'i iterek sandalyeye oturtuyor. Cemal Enginyurt ikinci kez saldırı girişiminde bulununca da Şimşek'e arkadan yumruk atıp yüzüne ve kafasına vurmaya başlıyor. Cemal Enginyurt'un da bu arbede esnasında saldırıya geçerek Latif Şimşek'e yumruk attığı görülüyor.

Altılı masa canlı yayında birbirine düştü: İnsanlar 'PKK savunucularıyla mı yürüyorsunuz' diyor buna müsaade etmem
GÜNDEM
Altılı masa canlı yayında birbirine düştü: İnsanlar 'PKK savunucularıyla mı yürüyorsunuz' diyor buna müsaade etmem

​Altılı masa canlı yayında birbirine düştü: İnsanlar 'PKK savunucularıyla mı yürüyorsunuz' diyor buna müsaade etmem
OYNAT 02:14
​Altılı masa canlı yayında birbirine düştü: İnsanlar 'PKK savunucularıyla mı yürüyorsunuz' diyor buna müsaade etmem
Terör yandaşlarının 'kimyasal silah' iftirasına destek veren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldıkları canlı yayında birbirine girdi. Tanrıkulu'nun sözlerinin arkasında olduğunu söylemesi üzerine sinirlenen Enginyurt, 'İnsanlar haklı olarak bize 'Bunlarla mı birlikte yürüyorsunuz? Bunlar PKK savunucusu.' diyor. Türk ordusunu töhmet altında bırakamazsın. Buna müsaade etmem.' dedi. Tanrıkulu, gelen tepki üzerine canlı yayını terk etti.


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