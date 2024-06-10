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Denetime ehliyetsiz takıldılar

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:46 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ehliyetsiz sürücüler ve kemer takmadan trafiğe çıkanlar trafikte yine denetimlere takıldı. Haziranın ilk haftasında 81 ilde 2 milyon 540 bin araç denetlendi. Emniyet ve Jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, ehliyet bulunmadan yola çıkan 15 bin 620 sürücü emniyet birimlerince cezai işleme tabi tutuldu.

MUAYENESİZ YOLDALAR

Denetimlerde periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 684 aracın olduğu tespit edildi. Muayenesi yapılmayan her bir araca ise cezai işlem uygulanırken hız sınırını ihlal eden sürücülerde sıkı takibe alındı.

15 BİN KEMER CEZASI

Emniyet kemeri kullanmadığı için 15 bin 872 sürücü ceza alırken sigortasız trafiğe çıkan 9 bin 423 araç trafik ekiplerinin denetimine takıldı.



#Denetim
#Ehliyet
#Ceza
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