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Denetimli serbestlikte bayram mesaisi

Denetimli serbestlikte bayram mesaisi

Oğuzhan Ürüşan
04:004/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Türkiye genelinde 315 cami ve 157 mezarlık, yükümlüler tarafından bayrama hazır hale getirildi.
Türkiye genelinde 315 cami ve 157 mezarlık, yükümlüler tarafından bayrama hazır hale getirildi.

Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kamuya yararlı işlerde görev alan yükümlüler, Ramazan Bayramı öncesi cami ve mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları yaptı. Türkiye genelinde 315 cami ve 157 mezarlık, yükümlüler tarafından bayrama hazır hale getirildi. Yükümlüler, eğitim öğretim dönemlerine hazırlık kapsamında da önemli bir görev üstlendi. 2024-2025 yılı eğitim dönemi öncesinde 825 okulda görev alan yükümlüler, temizlikten boya ve onarıma kadar birçok alanda hizmet vererek binlerce sınıfı eğitime hazır hale getirdi.


#hükümlü
#denetimli serbestlik
#temizlik
#bayram

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