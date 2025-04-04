Denetimli serbestlikte bayram mesaisi

Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kamuya yararlı işlerde görev alan yükümlüler, Ramazan Bayramı öncesi cami ve mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları yaptı. Türkiye genelinde 315 cami ve 157 mezarlık, yükümlüler tarafından bayrama hazır hale getirildi. Yükümlüler, eğitim öğretim dönemlerine hazırlık kapsamında da önemli bir görev üstlendi. 2024-2025 yılı eğitim dönemi öncesinde 825 okulda görev alan yükümlüler, temizlikten boya ve onarıma kadar birçok alanda hizmet vererek binlerce sınıfı eğitime hazır hale getirdi.