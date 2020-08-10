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POLİTİKA

Deneyler başarılı oldu: Aşıda üçüncü sıradayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısıyla ilgili önemli bilgiler açıkladı. “Dünya Sağlık Örgütü’nün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin’in ardından 3. sırada yer alıyoruz” diyen Erdoğan iki aşının hayvan deneylerinin başarılı şekilde tamamlandığını birinin insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, bir taraftan koronavirüs salgını ve terör örgütleriyle mücadele sürerken diğer taraftan ülkeyi kalkındırmaya ve büyütmeye devam ettiklerini söyledi. Geride kalan dönemde hepsi birbirinden önemli açılışların heyecanını beraber yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, “Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı bir dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik. Salgın zamanında pek çok ülkede üretim durmuşken biz hiçbir konuda arz sıkıntısı yaşamadık” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan maskeyi çenesine indirerek kullananları uyardı: Yanlış yapıyorsunuz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan maskeyi çenesine indirerek kullananları uyardı: Yanlış yapıyorsunuz

HEDEFİMİZE KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ

Erdoğan, tüm dünyanın ihtiyacı olan yoğun bakım solunum cihazını rekor sürede ve dünya standartlarında üretebildiklerini dile getirerek, şöyle devam etti: “Sadece vatandaşlarımıza ulaşmakla kalmadık, bizden yardım talep eden dost ve kardeş ülkelerin de imdadına koştuk. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesiyle durmadan, zorluklar karşısında pes etmeden milletimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Birileri fildişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken, biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli elektrikli iş makinesini test etti
OYNAT 00:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli elektrikli iş makinesini test etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Twitter hesabından da tanıtımını yaptığı yerli ve elektrikli iş makinesini test etti.


KLİNİK ÇALIŞMA SAFHASINA GELDİ

Özel sektör, üniversite ve devlet iş birliğiyle Kovid-19’a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerinde de önemli mesafe katedildiğini belirten Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı’nda konunun gündeme getirilmesi talimatını verdi. Erdoğan şu bilgileri paylaştı: “Dünya Sağlık Örgütü’nün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin’in ardından 3. sırada yer alıyoruz. TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Kovid-19 Türkiye Platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor. Projeleri yürüten kıymetli hocalarımız ve paydaş kuruluşlarımız da bugün aramızda. Hamdolsun aşı çalışmalarımızda 2 aşı adayımız, hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurulun onayını da alarak, insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kısa vadeli başarıların değil asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz
OYNAT 01:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kısa vadeli başarıların değil asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tübitak Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuştu. Erdoğan, 'Herkesin ufku denizi kadardır derler. Biz kısa vadeli başarıların değil asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz. Daha gidecek çok yolumuz, yazacak yeni başarı hikayelerimiz var. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var' dedi.


ÇALIŞMALAR SÜRATLE BAŞLAYACAK

“Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz’un onayının ardından inşallah bu çalışmaları süratle başlatacağız. Tabii aşının yanısıra ilaç geliştirme faaliyetlerimiz de tüm hızıyla devam ediyor. Hekimlerimiz tarafından yoğun biçimde kullanılan Favipiravir etkin maddesini baştan sona 8 basamağı içerecek şekilde sentezledik, ruhsatlı ve ticari bir ürüne dönüştürdük. Bunun yanında ilaç geliştirme alanında kendi özgün projelerimiz de devam ediyor. Bu amaçla TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde uçtan uca aşı ve ilaç geliştirilmesine imkan veren, büyük deney hayvanları laboratuvarı da dahil olmak üzere ileri seviye bir merkez kuruyoruz. Laboratuvarın hizmete girmesiyle beraber Kovid-19 Platformu’yla başlayan birlikte çalışma ve üretme kültürünü, bundan sonraki projelerde de sürdürmüş olacağız. Milli teknoloji hamlemizi, yeni yatırımlar, yeni projelerle muhakkak devam ettireceğiz.”

Ekonomik ve çevre dostu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkeze gelişinin ardından Hidromek HICON 7W elektrikli yerli ekskavatör hakkında bilgi aldı. Yerli üretim ekskavatörü inceleyen Erdoğan, tören alanına yakın alanda kullandığı araçla toprak attı. Daha sonra tören alanına da ekskavatör ile giden Erdoğan, yerli ve milli üretim aracının hayırlı olmasını dileyerek, “Yerli ve milli üretim aracımız hayırlı olsun. Şu anda satışları hızlandırmamız lazım. Gerek içeride gerek de dışarıda. Bundan sonra bu işin pazarlamasına varım” dedi. TÜBİTAK’ın desteğiyle HİDROMEK tarafından üretilen HICON ailesinin ilk üyesi HICON 7W, akıllı, ekonomik ve çevre dostu bir elektrikli şehir ekskavatörü olarak geliştirildi. Yüzde 100 elektrikli motora ve bataryaya sahip olan HICON 7W’da hidrolik sistem de buna göre tasarlandı. Tek şarjla 8 saat kullanım sağlayacak olan HICON 7W, araç şarj istasyonlarında kolaylıkla 3,5 saatte tam şarj olabilecek, hızlı şarj ile 1 saat 30 dakika içinde yüzde 100 doluluğa ulaşabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı müjdesi: Bir adayımız insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi
OYNAT 02:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı müjdesi: Bir adayımız insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tübitak Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuştu. Erdoğan, 'Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi' dedi.


Asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılından bugüne yaptıklarını anlatarak şöyle devam etti: “Günü kurtarmaya değil, geleceğe mührümüzü vurmaya odaklandık. Yıllarca örselenmiş hayati projeleri, iç ve dış rant odaklarınca sabote edilmiş ülkemize yeniden özgüven kazandırdık. Bir dönem Ege’de, Akdeniz’de meşru hakkımız olan meselelerde bile inisiyatif alamadık. Hayati projeleri iç ve dış rant odakları tarafından örselenmiş ülkemize yeniden özgüven kazandırdık. Dijital oyun şirketlerimiz dünyada ses getirmeye başladı. Savunma sanayiinde dışa bağımlığı yüzde 70’den 30’lara düşürdük. IMF’e olan 23.5 milyar dolarlık borcumuzu mayıs 2013’te ödeyerek sıfırladık. Artık borcumuz yok. Takip eden, tüketen bir ülke konumundan tasarlayan üreten ürettiklerini dünyaya ihraç eden dünya konumuna geldik. Bunları 18 yıl gibi kısa sürede gerçekleştirdik. Herkesin ufku denizi kadardır derler. Biz kısa vadeli başarıların değil asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz. Daha gidecek çok yolumuz, yazacak yeni başarı hikayelerimiz var. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var. Türkiye’yi 21. Yüzyıl’ın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyoruz.”

TÜBİTAK Fen Lisesi açılıyor

Türkiye’nin 57 yıllık çınarı olan TÜBİTAK’ı daha bütüncül ve tamamlayıcı bir fonksiyona kavuşturacaklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu vesileyle bilimsel araştırmalara ilgi duyan yetenekli evlatlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Türkiye’nin adını Bilim Olimpiyatları’nda daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz inşallah 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak. Gerek hizmete açtığımız laboratuvarlarımızın gerekse lisemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin ülkemize ve Gebze’mize kazandırılmasında emeği geçen başta Bakanlığımız olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum.”

İhmallerden çok çektik

  • Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni’ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Maalesef maskesini takmayan veya maske bulundurup da çenesinin altında barındıran vatandaşlarım var. Yanlış yapıyoruz. Biz, bu ihmallerden çok çektik. Açık plajlar, vesaire... Lütfen bu dönem içinde bunları bırakalım ve sabırla şu dönemi atlatmaya gayret edelim. Hiçbirimizin ihmalkâr davranarak ne kendimizin ne de sevdiklerimizin sağlığını riske atma lüksü yoktur. Bizim inancımızda önce tedbir sonra tevekkül gelir. Rehavetin, duyarsızlığın, kurallara karşı kayıtsız davranmanın sonu ya pişmanlıktır ya da hastalıktır”
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