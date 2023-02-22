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Deniz çekilmesi poyraz kaynaklı

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Ege Denizi’nde görülen su çekilmesinin günlerce süren şiddetli poyrazdan kaynaklandığını, sismik olaylarla ilgisinin olmadığını söyledi.

04:00 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ege Denizi’nde görülen su çekilmesi günlerce süren şiddetli poyraz kaynaklı.

Ege Denizi’nde görülen su çekilmesi günlerce süren şiddetli poyraz kaynaklı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Ege Denizi’nde görülen su çekilmesinin günlerce süren şiddetli poyrazdan kaynaklandığını, sismik olaylarla ilgisinin olmadığını söyledi. Yaşar, su çekilme olayının doğal olduğunu, her sene şubatın ikinci yarısı ile mart sonu arasında görülebildiğini ifade etti. Poyraz rüzgarının bu dönemde sert ve 7-8 günü bulan uzun sürelerce estiğini kaydeden Yaşar, “Bu rüzgar Marmara’dan Muğla’ya kadar olan Ege’nin suyunu Afrika’ya doğru şişirir. Özellikle Burhaniye, Seferihisar gibi sığ yerlerde çekilme 100 metreye kadar ulaşır ve hemen fark edilir. Geçen sene 20 Mart’ta o kadar çekilmişti ki İzmir’de vapur seferleri iptal olmuştu. Şu anda 60 santimetre kadar çekildiğini gözlemliyoruz.” diye konuştu. Yaşar, poyrazın tersi olan lodosun ise güneyden kuzeye su bastığını, bu nedenle şiddetli lodosun Ege kıyılarında zaman zaman deniz taşmasına neden olabildiğini kaydederek, “Görülen su çekilmesinin sismik olaylarla ilgisi yok. Korkulacak bir şey yok.” dedi.


#Deprem
#Deniz Çekilmesi
#Doğan Yaşar
12 dakika önce
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Deniz çekilmesi poyraz kaynaklı
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