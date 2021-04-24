İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi ortaklığıyla “Karadeniz: Bir Barış Denizi Paneli” gerçekleşti. Programın açılış konuşmalarını İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz yaptı. Küresel güç haline gelmek isteyen ülkelerin ilk önce deniz ve kara güvenliklerini sağlamaları gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şirin Karadeniz, “Mavi vatan bizlere dış politika aracı gibi görünse de bağımsızlığımızın yansımasıdır” dedi. Tek oturumda çevrimiçi gerçekleşen panele Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı da “Türkiye’nin Karadeniz Deniz Güvenliğine Katkıları” başlıklı araştırmasıyla katkı sağladı.

Karadeniz barış denizi

Yaycı, “Türkiye olarak politikamız genişletilmiş Karadeniz anlayışına karşıdır. Biz Karadeniz’in bir barış denizi olduğuna inanırız. Dünyada ne kadar stratejik teori varsa hepsinde Karadeniz’in yeri var. Karadeniz’in varsa Türkiye’nin hayli hayli var. Deniz karadan koparılamaz” dedi. Devletler hukukunda tapu kavramının olmadığını kaydeden Yaycı, “Lozan, Montrö Türkiye’nin tapusudur söylemi çok tehlikeli. Lozan boğazlar sözleşmesi sadece geçiş güvenliğini düzenler. Montrö sözleşmesi kalkarsa boğazlar elden mi gidecek, çok yanlış. Türkiye Montrö sözleşmesini uygulayarak barış ve istikrara katkı sunmaktadır” diye konuştu.

REKLAM

DÜNYA Rusya Karadeniz üzerindeki hava sahasında uçuşlarda geçici kısıtlama başlattı