Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 3 yeni İHA teslim edildi

UÇBEY'İN SAHADA KULLANILMASI ÖNEMLİ<br><br>Küçük, \"UÇBEY'in kullanılması önemli... Ülkemizde sergilenen BAHA'ların sayısı artıyor. Lakin kağıt üstündeki performanslardan ziyade sahadaki kullanım ve sonrasında gelen başarıya bakmak gerekiyor. Çünkü bu durum hem ürünün gelişimini olumlu etkiliyor hem de şirketlerimiz ihracat imkanını oldukça artırıyor. Emniyet güçlerimiz tarafından aktif olarak kullanılan UÇBEY'in POLSAN ve Havelsan bağlı ortaklığı olan BİYOTEKSAN firması tarafından geliştirilerek üretildiğini biliyoruz. UÇBEY sahadan gelen dönüşlere göre geliştirilmeye devam ederken yerlilik oranı da artıyor. Elektrikli motorlara sahip olan BİHA'nın batarya paketi de yerli. Nitekim yerli otopilot ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Ayrıca UÇBEY'in deniz platformlarında da kullanılabilmesi planlanıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında BİHA kullanımının ülkemiz açısından büyük bir potansiyel taşıdığını görüyoruz. Gelecek dönemde söz konusu platformların adını daha sık duyabiliriz...\" ifadesinde bulundu.