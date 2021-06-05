Gündem Deniz salyasıyla ilgili eylem planı yarın açıklanacak
POLİTİKA

Deniz salyasıyla ilgili eylem planı yarın açıklanacak

Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyası ile ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Atık su tesisi miktarını artırmak durumundayız. Marmara’yı besleyen derelerden de numune alıyoruz. Kapsamlı bir eylem planı hazırlanıyor. Yarın eylem planını paylaşacağız" dedi.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Deniz salyasıyla ilgili eylem planı yarın açıklanacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, NTV canlı yayınında Marmara Denizi'ndeki deniz salyası sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kurum, "Atık su tesisi miktarını artırmak durumundayız. Marmara’yı besleyen derelerden de numune alıyoruz. Kapsamlı bir eylem planı hazırlanıyor. Yarın eylem planını paylaşacağız. Belediyelerimize her türlü desteği vererek süreci yürüteceğiz" dedi.

Atık su arıtma tesis sayısı 1170

Kurum, "Son 19 yılda, Cumhurbaşkanımız göreve başladığında ülkemizdeki atık su arıtma tesisi 145 taneydi. Nüfusumuzun sadece yüzde 35'ine hizmet veriyordu. Bugün baktığınızda; atık su arıtma tesis sayımız 1170. Nüfusumuzun yüzde 90'ına hizmet verir hale geldik. Amacımız, hedefimiz Marmaramızı gelecek nesillere bırakmaktır. Kararlıyız.. Her türlü sürecin destekçisi olacağız. Teknelerimiz şu an Marmara'da numuneler alıyor. Kirliliğin sebepleri araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

Yarınki toplantıdan sonra paylaşılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda, bakanların ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerin belediye başkanlarının, milletvekillerinin ve yetkililerin katılımıyla pazar günü yapılacak toplantıda, "Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı"nın son hali belirlenecek ve plan kamuoyuna açıklanacak.

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