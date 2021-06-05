Deniz salyasıyla ilgili eylem planı yarın açıklanacak

Bostancı Sahili’nde deniz salyası yoğunluğu su altı kamerasında

Bostancı Sahili'nde denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası, su altı kamerasıyla ve drone ile görüntülendi. Özellikle son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan deniz salyası yoğunlaşmaya devam ediyor. İstanbul sahillerinde yoğunluğunu artıran deniz salyası, yoğun koku ve çevre kirliliğine neden oldu. Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj, deniz canlılarına zarar verirken balıkçıların da ağlarına yapışarak zorluk yaşatıyor. Deniz salyasının yoğun olduğu alanlardan Bostancı Sahili'ndeki son durum, su altı kamerası ve drone ile görüntülendi.