Deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazılarını, Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. Kuzey Ege'de meydana gelen fırtına nedeniyle de Kabatepe-Gökçeada arasındaki bazı feribot seferleri geçici olarak durduruldu

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre;

saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 ve 19.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 07.00-12.55 saatlerindeki seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

İDO'DAN DA SEFER İPTALİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre;

Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12.00 - 15.00

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 - 10.50 seferleri, olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildi.

KUZEY EGE'DE DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

Marmara Denizi ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde 4 gündür etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Gökçeada-Kabatepe hattında saat 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00'deki seferler iptal edildi. Yaşanan aksamaya karşı Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 08.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya 14.00'de ek sefer yapılmasına karar verildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.