Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli: Yola çıkacaklar dikkat! İşte iptal edilen seferler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Mart hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; 6 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, İzmir, Muğla, Ankara, Eskişehir, Bolu, ve Karabük'te sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Peki, yağışlar ne kadar sürecek? Yarın hava nasıl olacak? İşte MGM güncel hava durumu tahmini...