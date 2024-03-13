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Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli: Yola çıkacaklar dikkat! İşte iptal edilen seferler

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüslerinin İstanbul ile Bursa arasındaki seferlerinden 8'i iptal edildi

10:29 - 13/03/2024 Çarşamba
AA
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 8'i olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


İstanbul' gidecekler dikkat!

  • Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'den 09.30'a kadar 4 sefer de yapılamadı.



#Deniz Otobüsü
#İstanbul
#sefer
#Bursa
#fırtına
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