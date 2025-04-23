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Denizde 23 Nisan coşkusu

Denizde 23 Nisan coşkusu

13:2423/04/2025, Çarşamba
DHA
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Denizde düzenlenen etkinlikleri vatandaşlar da sahil boyunca ilgiyle izledi.
Denizde düzenlenen etkinlikleri vatandaşlar da sahil boyunca ilgiyle izledi.

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ‘Sevgi Korteji' düzenlendi. Sevgi Evleri'nde koruma altında bulunan çocuklar, Setur Marina'da teknelere bindirilerek 23 Nisan'ı denizde karşıladı.

Sahil Güvenlik botları, Deniz Polisi botu, çok sayıda tekne ve jet ski eşliğinde düzenlenen kortejde çocuklar, bayram coşkusunu denizde yaşadı. Yaklaşık 50 teknenin yer aldığı kortej, müzikler ve gösteriler eşliğinde Setur Marina'dan hareket ederek Konyaaltı Sahili'ne kadar ilerledi. Kortej, Konyaaltı Sahili açıklarında gerçekleşti. Tekneler, bayraklar ve balonlarla süslenerek denizde bayram havası yaşandı. Kutlamalar kapsamında çocuklar için ayrıca flyboard gösterisi düzenlendi. Denizde düzenlenen etkinlikleri vatandaşlar da sahil boyunca ilgiyle izledi. 23 Nisan kutlama etkinlikleri kapsamında Türkiye Açık Su Şampiyonası 14 yaş üstü milli takım seçme yarışları da yapıldı. Onlarca sporcu Konyaaltı Sahili'nde kulaç attı.

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