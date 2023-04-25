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Denizde envanter genişliyor: Dünyanın gözü Türkiye'de

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu ile güçlenen Türk Deniz Kuvvetleri, sona yaklaşan projelerle envanterini daha da büyütecek. Filosunu İ sınıfı fırkateyn, Reis sınıfı denizaltı, Milden, açık deniz karakol gemisi ile genişletecek olan donanma, havada ise İHA/SİHA, silah sistemleri ve hava araçlarıyla desteklenecek.

Canberk Doğan
12:16 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Derin denizlerde Türk gücü

Derin denizlerde Türk gücü

TCG Anadolu’nun envantere girmesiyle Deniz Kuvvetleri’nin envanterindeki platform sayısı hava araçları ile 200’e çıktı. Envantere gelecek olan yeni projelerle birlikte denizaltı, fırkateyn, hücumbot, SİHA, karakol gemisi ve destek gemisi ile birlikte sayı daha da artacak.

Savunma sanayiinde son bir ayda hangardan çıkarttığı araçlarla havada rakiplerine gözdağı veren Türkiye, TCG Anadolu ile denizlerde de söz sahibi olduğunu dosta ve düşmana bir kez daha gösterdi. Envanterini ithal unsurlar yerine geliştirdiği yerli ve milli özkaynak ürünlerle takviye eden savunma sanayii, denizde de üretimi artırarak yerlileşme çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda sayısı 200 olan deniz kuvvetleri envanteri, yıl içinde daha gelecek olan deniz araçlarıyla birlikte genişleyecek.

MAVİ VATAN’A GÜÇLÜ DONANMA

Geçtiğimiz hafta envantere girmesiyle birlikte filodaki en büyük gemi TCG Anadolu. Onun yanı sıra Türk donanmasının vurucu gücünü 16 fırkateyn, 4 korvet, 18 hücumbot, 11 mayın avlama gemisi, 21 deniz karakol gemisi, 12 denizaltı, 5 lojistik destek gemisi, 5 çıkarma gemisi, 21 çıkarma aracı, 3 kurtarma gemisi, 4 araştırma gemisi, 2 okul gemisi oluşturuyor. Hava araçlarının da bulunduğu envanterde 43 helikopter, 12 deniz karakol uçağı, 3 genel maksat uçağı ve 19 İHA yer alıyor.

Söz konusu envanter ise daha da genişleyecek. Bu yıl içinde birlikte inşa edilecek dört İ sınıfı firkateynlerden ilki olan İstanbul fırkateyni envantere giren ilk milli fırkateyn olacak. Bunun yanı sıra Reis sınıfı denizaltı, TF-2000 hava savunma harbi muhribi, milli olarak tasarlanıp üretilecek olan Milden, tasarım çalışmaları devam eden Türk tipi hücumbot, münhasır ekonomik bölge alanlarının korunması amacıyla açık deniz karakol gemisi, lojistik destek gemisi, ulusal ve uluslararası deniz görev gruplarının destekleyebilecek denizde ikmal muharebe destek gemisi Derya, dikey iniş kalkış yapabilen İHA/SİHA, halihazırda envanterde bulunan Bayraktar TB-2, Aksungur gibi sistemlerin gelişmiş versiyonları da envantere alınacak. Öte yandan tam bağımsız yerli savunma adımları kapsamında milli silah sistemleri Atmaca, Akya ve yerli silahlı deniz araçları da envanterde hizmete girecek.

TCG Anadolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı
TCG Anadolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Sarayburnu Limanı'ndan ayrılan TCG Anadolu, Dolmabahçe Çalışma Ofisi açıklarına geldi. Burada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan TCG Anadolu, 21 pare top atışı ve çimariva gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sırada eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ziyarete gelen depremzede çocuklar da eşlik etti. Boğaz geçişi sırasında TCG Anadolu'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanları da yer aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti. TCG Anadolu, vatandaşları selamlayarak İstanbul Boğazı geçişi seyrini sürdürüyor.


#Türk Deniz Kuvvetleri
#TCG Anadolu
#SİHA gemisi
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