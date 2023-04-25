Denizde envanter genişliyor: Dünyanın gözü Türkiye'de

TCG Anadolu’nun envantere girmesiyle Deniz Kuvvetleri’nin envanterindeki platform sayısı hava araçları ile 200’e çıktı. Envantere gelecek olan yeni projelerle birlikte denizaltı, fırkateyn, hücumbot, SİHA, karakol gemisi ve destek gemisi ile birlikte sayı daha da artacak.

Savunma sanayiinde son bir ayda hangardan çıkarttığı araçlarla havada rakiplerine gözdağı veren Türkiye, TCG Anadolu ile denizlerde de söz sahibi olduğunu dosta ve düşmana bir kez daha gösterdi. Envanterini ithal unsurlar yerine geliştirdiği yerli ve milli özkaynak ürünlerle takviye eden savunma sanayii, denizde de üretimi artırarak yerlileşme çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda sayısı 200 olan deniz kuvvetleri envanteri, yıl içinde daha gelecek olan deniz araçlarıyla birlikte genişleyecek.

MAVİ VATAN’A GÜÇLÜ DONANMA

Geçtiğimiz hafta envantere girmesiyle birlikte filodaki en büyük gemi TCG Anadolu. Onun yanı sıra Türk donanmasının vurucu gücünü 16 fırkateyn, 4 korvet, 18 hücumbot, 11 mayın avlama gemisi, 21 deniz karakol gemisi, 12 denizaltı, 5 lojistik destek gemisi, 5 çıkarma gemisi, 21 çıkarma aracı, 3 kurtarma gemisi, 4 araştırma gemisi, 2 okul gemisi oluşturuyor. Hava araçlarının da bulunduğu envanterde 43 helikopter, 12 deniz karakol uçağı, 3 genel maksat uçağı ve 19 İHA yer alıyor.

Söz konusu envanter ise daha da genişleyecek. Bu yıl içinde birlikte inşa edilecek dört İ sınıfı firkateynlerden ilki olan İstanbul fırkateyni envantere giren ilk milli fırkateyn olacak. Bunun yanı sıra Reis sınıfı denizaltı, TF-2000 hava savunma harbi muhribi, milli olarak tasarlanıp üretilecek olan Milden, tasarım çalışmaları devam eden Türk tipi hücumbot, münhasır ekonomik bölge alanlarının korunması amacıyla açık deniz karakol gemisi, lojistik destek gemisi, ulusal ve uluslararası deniz görev gruplarının destekleyebilecek denizde ikmal muharebe destek gemisi Derya, dikey iniş kalkış yapabilen İHA/SİHA, halihazırda envanterde bulunan Bayraktar TB-2, Aksungur gibi sistemlerin gelişmiş versiyonları da envantere alınacak. Öte yandan tam bağımsız yerli savunma adımları kapsamında milli silah sistemleri Atmaca, Akya ve yerli silahlı deniz araçları da envanterde hizmete girecek.



