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TEKİRDAĞ

Denizi kirleten gemiye ceza

2021 yılında 57 binin üzerinde çevre denetimi yaparak Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı çevre denetim ekipleri, deniz kirliliği denetimleri konusunda yetkilendirilen kurumlarla birlikte Marmara Bölgesinde denetimlerini kesintisiz sürdürüyor. Söz konusu denetimler kapsamında Marmara Denizi’ne asetik asit tahliye ettiği tespit edilen tankere 19 milyon lira idari para cezası uygulandı.

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Haber Merkezi Diğer
Denizi kirleten gemiye ceza
Marmara Denizi’ne asetik asit tahliye eden tankere 19 milyon lira ceza.

Son 51 günde 8 bin 865 tesis ve 27 bin 548 gemi denetimi olmak üzere toplam 36 bin 413 çevre denetimi gerçekleştiren denetim ekipleri, atıksu arıtma tesislerinin çıkışlarından gerekli analizleri yapmak üzere 591 adet atıksu numunesi aldı. 155 işletmeye 27 milyon 105 bin 468 TL ve 7 gemiye 36 milyon 505 bin 726 TL olmak üzere toplam 63 milyon 611 bin 194 TL idari para cezası uygulayan ekipler 50 işletmeyi ise faaliyetten men etti.

Marmara Denizi’ne asetik asit tahliye eden tankere 19 milyon lira ceza

Tekirdağ ilinin Marmaraereğlisi ilçesinde, “Likit Port Dolfen Platformu”ndan Marmara Denizi’ne asetik asit tahliye ederek deniz kirliliğine neden olan kimyasal madde yüklü tankere 19 milyon lira idari para cezası kesildi.

Gabon bandıralı ve 9140451 IMO numaralı “Trency Taipei” isimli geminin Marmaraereğlisi ilçesindeki platformdan Marmara Denizi’ne asetik asit verdiği ihbarını değerlendiren Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Liman Başkanlığı, olay yerinde yaptığı incelemede 871 kilogram asetik asitin Marmara Denizi’ne döküldüğünü tespit etti.

Tekirdağ Liman Başkanlığı, dökülen atığın tehlikeli olması sebebiyle, “Trency Taipei” isimli gemi hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin (ı) bendinin 1. alt bendine göre işlem yaparak, cezayı 10 kat artırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Liman Başkanlığı tarafından gemiye 19 milyon 57 bin 390 lira idari para cezası uyguladı.

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