Denizin dibinde Ramazan temizliği: Akü çıkartıldı

İstanbul Valiliği'nin talimatıyla Avcılar Sahili'nde ve deniz dibinde temizlik gerçekleştirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, atıl durumdaki bir tekneyi sabitlemek için kullanılan aküyü denizden çıkardı.
Denizde atıl durumda bulunan teknenin kaldırılması ve çevresinin temizlenmesi için yeni bir çalışma başlatıldı. Sahildeki temizliğin ardından teknenin kaldırılması işlemine geçen belediye ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan destek istedi. Dalgıçlar, teknenin çeşitli yerlerinden kıyıya ve tonozlara bağlanan halatları keserken, deniz dibindeki tonozları çıkarmak için dalış yaptı. 'Deniz Kızı' isimli teknenin sabitlenmesi için kurşun, sülfürik asit başta olmak üzere birçok kimyasal maddeyi içeren akünün kullanıldığı tespit edildi. Akü, dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.