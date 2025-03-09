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Denizin dibinde Ramazan temizliği: Akü çıkartıldı

Denizin dibinde Ramazan temizliği: Akü çıkartıldı

13:349/03/2025, Pazar
DHA
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Temizliğin ardından ekipler denizden akü çıkarttı.
Temizliğin ardından ekipler denizden akü çıkarttı.

İstanbul Valiliği'nin talimatıyla Avcılar Sahili'nde ve deniz dibinde temizlik gerçekleştirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, atıl durumdaki bir tekneyi sabitlemek için kullanılan aküyü denizden çıkardı.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün talimatıyla, Avcılar Sahili'nde atıl durumda bulunan tekne enkazları ve çevresinde oluşan kirliliğin temizlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan'ın başkanlığında, 8 kamu kurumunun temsilcilerinden oluşan komisyonun kararıyla Ambarlı Balıkçı Barınağı'nda karada bulunan gemi enkazlarının bir kısmı, daha önce belediye ekipleri tarafından kaldırılmıştı.

Denizde atıl durumda bulunan teknenin kaldırılması ve çevresinin temizlenmesi için yeni bir çalışma başlatıldı. Sahildeki temizliğin ardından teknenin kaldırılması işlemine geçen belediye ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan destek istedi. Dalgıçlar, teknenin çeşitli yerlerinden kıyıya ve tonozlara bağlanan halatları keserken, deniz dibindeki tonozları çıkarmak için dalış yaptı. 'Deniz Kızı' isimli teknenin sabitlenmesi için kurşun, sülfürik asit başta olmak üzere birçok kimyasal maddeyi içeren akünün kullanıldığı tespit edildi. Akü, dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.



#Avcılar
#Deniz
#İstanbul Valiliği

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