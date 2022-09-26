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Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin paydaş olduğu “Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi” kapsamında bugüne kadar 5 futbol sahası büyüklüğündeki 12 bin metrekare hayalet ağ denizden çıkarıldı. Çıkarılan bu ağların geri dönüştürülerek ülke ekonomisine kazandırılması planlanıyor.

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Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor
​Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

Büyükşehir Belediyesi; Marmara ve Ege Denizi’nin en güzel kıyılarını bünyesinde barındıran Balıkesir’de, deniz suyunun kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Temiz çevre ve doğa dostu projelerle; atıksız bir yaşam oluşturulmasına yönelik yatırım, hizmet ve projelere büyük önem veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Sıfır Atık Mavi” projesi kapsamında birçok çalışmanın hayata geçirilmesine de öncülük ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütülen “Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi” kapsamında 2021 yılında başlatılan çalışmalar, 2023 yılına kadar aralıksız devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla; denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit oluşturan ve “hayalet ağ” olarak da tarif edilen terk edilmiş ağlarla mücadele kapsamında bu güne kadar; Marmara ve Ege Denizi kıyılarından 12 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı. Ortalama 5 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen ağların yanı sıra denizlerden birçok plastik atık çıkarıldı.

Ülke ekonomisine kazandırılacak

Balıkların ve yengeçlerin ölümüne yol açan, deniz yaşamının en büyük tehdit unsurlarından olan “hayalet ağlar”ın temizliğinin yanı sıra önemli bir adım daha atılacak. Denizden çıkarılacak hayalet ağların geri dönüştürülerek ülke ekonomisine kazandırılması planlanıyor.

Su altı canlılığı artacak

Deniz canlılarının yaşamında büyük tehlike oluşturan hayalet ağların temizliğine düzenli olarak devam edilmesi için 2023 yılında sona erecek protokolün ardından bir yenisi daha imzalanacak. Bu sayede denizlerin temizlenmesinin yanı sıra; sualtı canlılığının artırılması, suni resif oluşturulması, kırmızı mercanların korunması gibi birçok bilimsel proje takip edilecek.
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