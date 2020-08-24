Denizli haberleri: Düğünde kavga çıktı, gelin ve iki kişi hastanelik oldu: Hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz Düğünde kavga çıktı, gelin ve iki kişi hastanelik oldu: Hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz Denizli’de düğün gününü kabusa çevirdiler, aile üyeleri birbirlerine girdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu düğünde tarafları polis ekipleri güçlükle ayırdı. Polis ekiplerinin coplu müdahalesinin ardından bir şahısın “Hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz” demesi dikkat çekti.

Haber Merkezi 24 Ağustos 2020, 07:57 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2020, 08:09 İHA