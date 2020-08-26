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Gündem Gıda teröristi beş yıllık peynirleri tekrar piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandı
DENİZLİ

Denizli haberleri: Gıda teröristi 5 yıllık peynirleri tekrar piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandı

Gıda teröristi beş yıllık peynirleri tekrar piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandı

Denizli’nin Honaz ilçesinde piyasadan cüzzi bir ücretle topladığı son tüketim tarihi 3-5 yıl geçmiş 3 ton peyniri yeniden ambalajlayarak satmaya hazırlanan şüpheli suçüstü yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv - Piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 ton peynir ele geçirildi.
Arşiv - Piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 ton peynir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmada, Honaz’ın Karateke Mahallesi’nde yaşayan Ramazan C’nin (27) piyasadan son kullanma tarihi geçen süt ve peynirli toplayarak tekrar piyasaya sürdüğü tespit edildi.

  • Halk sağlığı ile oynayarak halksız kazanç elde elden gıda teröristinin üretim yaptığı depoya sabaha karşı yapılan operasyonda, yeniden ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 ton peynir ele geçirildi. Son kullanma tarihi 3 ila 5 yıl önce geçmiş peynirleri cüzzi bir ücretle toplayıp güncel fiyattan satan Ramazan C, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Vatandaşın sofrasına ulaşması son anda jandarma tarafından engellenen 3 ton peynire ise imha edilmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sultangazi'de kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı
FOTOĞRAF 17
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Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde boş bir araziden koku yayıldığını, tahtalara asılan ve kokuya neden olan küflenmiş sucukların bir araca yüklendiğini görenler durumu belediyeye bildirdi.
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. İhbarın yapıldığı adrese giden zabıta ekipleri, kokmuş ve küflenmiş sucukların arazide bulunan bir barakanın tahtalarına asıldığını gördü.
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Ekipler, araçta yaptıkları denetimde ise sucuğun yanı sıra kahvaltılık malzemelerinin de olduğunu tespit etti.
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YAPILAN İNCELEME SONUCU İMHA KARARI VERİLDİ <br< <br> Asılı olan küflenmiş sucukları araca yükleyen ekipler, içindeki ürünlerle birlikte aracı Cebeci Mahallesi'nde bulunan Zabıta merkezine götürdü.
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Ürünlerin incelenmesi için İlçe Tarım Müdürü İsa Tanrıverdi'ye bilgi verildi. Zabıta karakoluna gelen Tanrıverdi, yaptığı incelemede yaklaşık 700 kilo kokmuş ve küflenmiş sucukların yanı sıra bazı tarihi geçmiş ve üzerinde kullanım tarihi bulunmayan kahvaltılık çeşitlerinin imha edilmesi yönünde karar verdi.
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Peynir, zeytin ve tereyağı ürünlerinin de küflenmiş olduğu görüldü.
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BİRAZ ÖNCE EVİMDE YİYORDUN' DEDİN <br< <br> Ürünlerin sahibi Ümit Aygün, küflenmiş olan sucuklar ve diğer kahvaltılık çeşitlerinin çöpe atacağını iddia etti. Aygün'e dönen Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Acar, Biraz önce sen 'ben bunları evimde yiyorum' dedin. 'Atıyorum' demedin diye cevap verdi.
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KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYEN MUHABİRE SALDIRMAYA ÇALIŞTI <br> <br> Aygün, kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi. Ümit Aygün, saldırıya engel olmak isteyen zabıta ekiplerinin üzerine yürüdüı.
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İMHA EDİLDİ <br> <br> Tek tek incelenen ürünlerden, kokan ve küflenmiş 699 kilo sucuk, 67 kilo tereyağı, 40 kilo zeytin, 7 kilo beyaz peynir, 16 kilo dil peyniri, 11 kilo kuru fasulye, 56 kilo mısır unu, 16 kilo siyoz unu, 30 kilo köy peyniri ve 6 kilo kaya tuzu boş bir arazide açılan kuyuya atılarak imha edildi.
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220 kilo bal, 200 kilo eski kaşar ve 387 kilo tereyağı laboratuar da incelenmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü'ne götürüldü.
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BU ÜRÜNLER SATIŞA SUNULACAKTI <br< <br> Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Acar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Açık araçta, malzemeleri arsadan araca yüklerken, boş arsada kurutulan malzemeleri ve sucuklar tespit edildi. Ekiplerimiz sucuk ve malzemeleri araca yükleyerek merkeze getirdi. Daha sonra İlçe Tarım Müdürünü çağırdık. Tarım müdürünün yaptığı inceleme sonucu imha edilecekler, boş bir araziye götürülerek imha edildi...
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Bazı ürünlerde numune alınmak üzere ilçe Tarım Müdürlüğü'ne götürüldü. Bunlarla ilgili gerekli incelemeler yapıldıktan sonra gerekli cezai yaptırımlar yapılacak. Bu ürünler satışa sunulacaktı. Vatandaşımızda bunları bilmeden alacaktı. İstenilmeyen kötü sonuçlar olacaktı. Bizim belediye yönetmeliğinde sağlıkla ilgili görevlerimiz var. Bu görevlerimizi her zaman icra edeceğiz. Bu tür durumlara izin vermeyeceğiz diye konuştu.
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Sultangazi'de kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı
Title
Sultangazi'de kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı
Title
Sultangazi'de kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı
Title
Sultangazi'de kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı
Title
Sultangazi'de kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı
Sultangazi'de kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı
Sultangazi'de ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri satılmaya çalışılan kokmuş ve küflenmiş sucuk, tereyağı, zeytin, beyaz peynir ile tarihi geçmiş kuru fasulye, un ve kaya tuzu ele geçirdi.


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