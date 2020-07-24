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Gündem Kazada hurdaya dönen araçları görebilmek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar Polis vatandaşları güçlülükle dağıtabildi
DENİZLİ

Denizli haberleri: Hurdaya dönen araçları görebilmek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Kaza'da hurdaya dönen araçları görebilmek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar: Polis vatandaşları güçlülükle dağıtabildi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Sürücülerden birisi aracın bırakarak kaçtı. Kazada hurdaya dönen araçları izlemek için gelen vatandaşları polis güçlülükle dağıttı.

Haber Merkezi İHA
Kaçan sürücü her yerde aranırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaçan sürücü her yerde aranırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayramyeri meydanı istikametinde seyir halinde olan Wolksvagen marka 20 ADA 486 plakalı lüks araç sürücüsü, karşısından gelen Tofaş markalı 20 PP 042 plakalı otomobil sürücüsü Çetin P. ile çarpıştı. Alkollü olduğu iddia edilen 20 ADA486 plakalı araç sürücüsü kaza ardından olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Çarptığı yaya ölünce önce kaçtı, sonra teslim oldu
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Çarptığı yaya ölünce önce kaçtı, sonra teslim oldu

Kaçan sürücü her yerde aranırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Çetin P.’yi kurtarmasının ardından sağlık ekiplerine teslim etti.

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Kazada Çetin P.’nin kullandığı otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, 1 kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan sürücü her yerde aranırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, çevredeki vatandaşlar kazanın ardından, olayı izlemeye gelen kabalık vatandaş grubu polis ekipleri tarafından anonslar ile güçlükle dağıtılabildi. Kaçan sürücü her yerde aranırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaçan sürücü her yerde aranırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaçan sürücü her yerde aranırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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