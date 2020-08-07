Denizli'de 3 bin 200 lirayı EFT ile ödeyeceğiz deyip sırra kadem bastılar Vatandaşları çeşitli yöntemlerle kandırarak mağdur eden dolandırıcılık hikayelerine bir yenisi daha eklendi. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, büfe işletmecisi Ali Yıldız, 3 bin 200 TL'lik içki ile sigara alan ve telefondan EFT'yle ödeme yaptıklarını söyleyen iki kişi tarafından dolandırıldı. Yıldız'ın şikayeti üzerine jandarma, EFT talimatını bankayla görüşüp, iptal ettikleri anlaşılan ve bu şekilde başka bir çok kişiyi de dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi 07 Ağustos 2020, 09:19 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2020, 09:29 DHA