Denizli'de cinayet: Peşini bırakmayan adamı öldürdü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kişi hayatını kaybetti. Daha önce sürekli izlendiğini, tehdit edildiğini belirterek şikayetçi olan Gülistan K'nin, aldırdığı koruma kararının ardından yine tehdit edilmesi üzerine şikayetinden vazgeçirildiği, Aydın Ergül'ün dün akşam Gülistan K'nin evine zorla girdiği ve polise ihbarda bulunulmasının ardından ayrıldığı ileri sürüldü.