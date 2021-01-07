Gündem Denizlide gurbetçiyi döviz bozdurma teklifiyle dolandırdılar Bomboş çantayla kalakaldı
DENİZLİ

Denizli'de gurbetçiyi döviz bozdurma teklifiyle dolandırdılar: Bomboş çantayla kalakaldı

Denizli’de dolandırıcıların tuzağına düşen gurbetçi, yaklaşık değeri 300 bin TL olan 30 bin pounda 150 bin TL kâr ile sahip olmak isterken, eline tutuşturulan bomboş çanta ile kaldı. 150 bin TL’si hayalleriyle beraber yok olan adam, “Benim de kârım olacaktı” dedi.

Haber Merkezi İHA
150 bin TL’si hayalleriyle beraber yok olan adam, “Benim de kârım olacaktı” dedi.
150 bin TL’si hayalleriyle beraber yok olan adam, “Benim de kârım olacaktı” dedi.

Almanya’dan Türkiye’ye akrabasının yanına gelen Şahin Umar’ın telefonu tanımadığı kişi tarafından arandı. Telefonu açan Umar, kendisini Muharrem A. olarak tanıtan kişiyle konuşmaya başladı. Muharrem A., kız kardeşinin hastanede yattığını söyleyerek elinde bulunan yaklaşık 300 bin TL değerindeki 30 bin pound’u, 150 bin TL’ye acilen bozdurmak istediğini söyledi. Teklifi kabul eden Şahin Umar, yeğeninden borç para aldı. Ardından Muharrem A., hastanede buluşacaklarını söyledi.

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  • Başka bir yeğeniyle beraber yola çıkan Umar’ı arayan Muharrem A. ilk başta Lise Caddesi’nde kendilerini almalarını söyledi. Muharrem A. ve yanında getirdiği Osman Y., Umar’la bir araya geldi. Sonrasında Muharrem A., Değirmenönü Mahallesi’ni tarif ederek Umar’ı yönlendirdi. Ardından Umar, araçtan indikten sonra çantadan parayı çıkardı. O sırada Osman Y. parayı alarak Muharrem A. ile beraber hızlıca uzaklaştı.

FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan 1 kişi tutuklandı
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FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan 1 kişi tutuklandı
Aydın'da, kendisini savcı olarak tanıtarak cep telefonuyla iletişim kurduğu 48 yaşındaki Deniz Sarıel'i dolandırmaya çalıştığı öne sürülen 44 yaşındaki E.K. (Eşref Karakaya) polis tarafından yakalandı. Daha önce de dolandırıcılıktan kaydı bulunan E.K., sevk edildiği adlide tutuklandı.


Polis ekipleri şüphelilere mesaj atarak irtibata geçmeye çalıştı

Şüphelilerin paraları alıp hızla uzaklaşmasından sonra arkalarından koşan Umar ve akrabası yetişemeyerek polisi arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Umar ile konuşarak bilgi aldı. Sonrasından ekipler Umar’ın şüphelileri aramasını istedi. Umar şüphelileri ardı ardına aramasına rağmen telefonları yanıtsız kaldı. Polis ardından Umar’ın telefonuyla şüphelilere mesaj atarak irtibata geçmeye çalıştı.

“O kadar dedim ki ona verme paraları verme”

Umar şüphelilerin isimlerini ve bilgilerini polise anlatırken akrabası, “Sırf bunun için iyilik yapmak istedi. Ama o kadar dedim ki ona verme paraları verme” dedi. O sırada Umar ise “Benim de kârım olacaktı. Hastamız kurtulacak ölüyor falan deyince ikna olduk” diye konuştu.

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  • 150 bin TL kâr yapacağı hayâlini kuran ve hayalleri yıkılan Umar, “Burada buluştuk ve kapının önünde parayı verin dediler. Vermiyordum parayı ve yeğenimde geldi. Yeğenime biz parayı vermiyoruz siz sahtekarsınız bize bir şey yapacaksınız falan dedi” diye konuştu.
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